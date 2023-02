Cagli, il 24 febbraio va in scena “La parrucca” con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta

Al Teatro Comunale la commedia tratta da due atti unici di Natalia Ginzburg (‘La Parrucca’ e ‘Paese di Mare’) per la regia di Antonio Zavatteri

CAGLI (PU) – Venerdì 24 febbraio 2023, alle ore 21.00, al Teatro Comunale di Cagli, andrà in scena “La parrucca” commedia tratta da due atti unici di Natalia Ginzburg (‘La Parrucca’ e ‘Paese di Mare’) per la regia di Antonio Zavatteri, per la stagione realizzata da Comune e Istituzione Teatro Comunale con AMAT e con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche. Protagonisti dello spettacolo Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta.

In “Paese di mare” una coppia girovaga e problematica prende possesso di uno squallido appartamento in affitto. Lui, Massimo, è un uomo perennemente insoddisfatto, passa da un lavoro all’altro ma vorrebbe fare l’artista. Lei, Betta, è una donna ingenua, irrisolta, che si deprime e si annoia facilmente, e tuttavia è genuina come solo i personaggi della Ginzburg sanno essere. A Betta la nuova casa non piace, come non le piace quel piccolo paese di mare. Massimo, che ha la speranza di trovare un lavoro grazie a un suo vecchio amico, la convince a restare. Ma l’amico, pieno di problemi, non lo riceverà nemmeno e la coppia dovrà ripartire proprio nel momento in cui Betta si sarà affezionata al luogo e alla casa.

In “La Parrucca”, Betta e Massimo si sono rifugiati, per un guasto all’automobile, in un piccolo albergo isolato. Betta è a letto disperata e dolorante perché durante un litigio Massimo l’ha picchiata. Massimo, che ora è pittore ma dipinge quadri che la moglie detesta, si è chiuso in bagno a leggere. Dopo aver urlato al marito la sua rabbia e la sua frustrazione per un matrimonio che non funziona più, Betta telefona alla madre e le rivela di essere incinta di un politico con cui ha una relazione clandestina.

Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della drammaturgia italiana, “La Parrucca” conferma Maria Amelia Monti come straordinaria interprete ginzburghiana, l’attrice più adatta oggi a far rivivere quel personaggio femminile che tanto aveva di Natalia stessa.

Scene e luci sono di Nicolas Bovey, costumi e oggetti di scena di Sandra Cardini, musiche originali di Massimiliano Gagliardi, regia di Antonio Zavatteri. Lo spettacolo, a Cagli in unica data regionale, è prodotto da Nidodiragno CMC.

Biglietti: botteghino del Teatro Comunale di Cagli, tel. 0721/781341, aperto il giorno precedente lo spettacolo e il giorno di rappresentazione dalle 17. Biglietti anche in tutti punti vendita del circuito AMAT/VivaTicket e sul sito vivaticket.com (l’acquisto online comporta un aggravio del costo del biglietto in favore del gestore del servizio).

Informazioni: AMAT tel. 071/2072439.