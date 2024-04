Ricostruzione post sisma, a Belforte del Chienti opere per 2,5 milioni di euro

Una Ordinanza speciale prevede interventi per il polo scolastico di Santa Lucia

BELFORTE DEL CHIENTI (MC) – La Cabina di Coordinamento sisma, coordinata dal Commissario alla Riparazione e Rico-struzione Sisma 2016 Guido Castelli, ha raggiunto l’intesa sull’Ordinanza speciale per gli interventi nel comune di Belforte del Chienti, che programma opere per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro.

L’Ordinanza prevede un intervento unitario che combina la demolizione dell’ex sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), da ricostruire e destinare a laboratori di supporto al vicino polo scolastico di Santa Lucia (circa 518 mila euro), e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (2 milioni di euro). Il Soggetto attuatore degli interventi sarà il Comune.

“Il progetto di Belforte del Chienti è un esempio eccellente di come l’approccio integrato alla ricostruzione post-sisma possa non solo ripristinare, ma anche migliorare il tessuto urbano e sociale dei nostri co muni colpiti dal terremoto – commenta il Commissario Guido Castelli -. La sinergia tra interventi pubblici e privati, resa possibile dalle deroghe dell’Ordinanza speciale, permette di ottimizzare risorse e tempi.

Ringrazio il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Ufficio speciale per la Ricostruzione e il sindaco Alessio Vita per un lavoro collettivo che ci ha permesso di arrivare oggi all’approvazione di questo provvedimento atteso da tutta la comunità di Belforte”.

“Ringrazio il Commissario Castelli, il Presidente Acquaroli e tutto l’Usr per questa ordinanza, molto attesa e sentita dalla nostra comunità – dichiara il Sindaco di Belforte del Chienti, Alessio Vita – . Si tratta di un intervento che arricchirà l’offerta per i nostri studenti e questo è un fatto particolarmente importante, nell’ottica del miglioramento dell’offerta dei servizi scolastici. Belforte ha saputo affrontare gli anni successivi al sisma con spirito positivo e propositivo, ci sono tutte le condizioni per proseguire al meglio nel lavoro di ricostruzione allo scopo di restituire ai nostri cittadini il ritorno alla piena normalità”.