Ascoli, “Viaggio oltre i confini”: il 4 gennaio alla Libreria Rinascita

ASCOLI PICENO – Sabato 4 gennaio 2020, alle ore 18.00 , si svolgerà l’incontro “Viaggio oltre i confini” presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. La stagione di Eventi della Libreria si apre con una iniziativa speciale: sarà presentato infatti presso la sala conferenze il progetto editoriale Mauna Kea, creato dalla nota studiosa e attivista per i diritti umani Raffaella Milandri. Mauna Kea è una casa editrice di recentissima costituzione ma che già mostra un’impronta unica.

Al centro del progetto c’è infatti il desiderio di promuovere la conoscenza di diverse culture, per prime quelle dei popoli indigeni. Durante l’incontro di sabato verranno presentati i primi volumi già in commercio di questo editore, che spaziano dall’Alaska all’India. Chicca speciale dell’incontro la presentazione del Lessico Lakota, con il primo Dizionario Italiano-Lakota mai realizzato, che è stato citato nei media nazionali e internazionali. Dice Raffaella Milandri: “Ci sono diversi progetti in cantiere, tutti all’insegna della letteratura etica, ovvero la cultura che diffonda una coscienza sociale universale. Tutto ciò che è lontano e diverso, oggi diventa una chiave di lettura importante per comprendere i veri valori dell’Uomo e per sentirsi cittadini del mondo, oltre i confini”.

All’incontro parteciperà anche la coautrice del Lessico Lakota, Myriam Blasini. Vi saranno letture dedicate a Lakota famosi, cone Toro Seduto e Cavallo Pazzo, a cura di Piergiorgio Troilo.