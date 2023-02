Ancona, “Moby Dick alla prova”: dal 16 al 19 febbraio al Teatro delle Muse

Lo spettacolo di Elio De Capitani è il nuovo appuntamento della Stagione Teatro e Danza di Marche Teatro 2022/2023

ANCONA – Dal 16 al 19 febbraio 2023 al Teatro delle Muse di Ancona andrà in scena “Moby Dick alla prova”, di Orson Welles adattato, prevalentemente in versi sciolti, dal romanzo di Herman Melville, traduzione Cristina Viti.

Uno spettacolo di Elio De Capitani,con Elio De Capitani e Cristina Crippa, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana, Massimo Somaglino, Michele Costabile, Giulia Viana, Vincenzo Zampa, Mario Arcari.

I costumi sono di Ferdinando Bruni; maschere Marco Bonadei, luci Michele Ceglia, suono Gianfranco Turco. Lo spettacolo, dedicato alla memoria di Gigi Dall’Aglio, è una produzione Teatro dell’Elfo, Teatro Stabile di Torino e Teatro Nazionale.

La musica dal vivo di Mario Arcari e i canti diretti da Francesca Breschi (vibranti rielaborazioni degli sea shanties) riempiono intensamente la scena generando emozioni profonde, in uno spazio dominato da un fondale enorme, eppure leggero, cangiante e mutevole, capace di evocare l’immensità del mare e la presenza incombente del capodoglio.

DESCRIZIONE SPETTACOLO

Elio De Capitani sceglie un testo teatrale finora sconosciuto ai nostri palcoscenici, sebbene scritto (e, a suo tempo, diretto e interpretato) da uno dei più grandi artisti del Novecento.

Moby Dick alla prova rivela la potenza scenica dell’Orson Welles drammaturgo, ossessionato dal ritmo narrativo e musicale della creazione teatrale, sia nella dimensione della parola che dell’azione fisica.

Il 16 giugno 1955, al Duke of York’s Theatre di Londra, Welles va in scena per lottare personalmente con le sue balene bianche: Melville, il palco vuoto e la sala piena di spettatori.

Al pubblico non dà né mare, né balene, né navi.

Dà una compagnia di attori, se stesso in tre ruoli, Ahab compreso, e il suo testo, su cui aveva lavorato per mesi, nel quale intreccia il capolavoro di Melville con il Lear.

E ora tocca a noi, che una balena in più abbiamo da inseguire: oltre Melville, al palco vuoto e alla sala piena di spettatori, c’è lui, c’è Orson Welles, la balena nera con capello e il sigaro.

La sfida è interessante, la squadra è pronta, con i più bei compagni di recenti e antiche avventure teatrali a caccia insieme dei fantasmi di Melville, di Welles e del nostro tempo di guerre, di virus, di solitudini, di folle e di follie, dove anche uomini miti e ragionevoli come Starbuck si fanno trascinare dalla mistica del capo alla carneficina finale.

Dalle note di regia:

Achab, come Kurtz in Cuore di tenebra, per devastare la natura, soggioga i suoi simili e ne fa strumento del suo odio, con estrema facilità: compito agevole, dopotutto… La mia unica ruota dentata sa mettere in moto i loro diversi meccanismi… ed eccoli tutti in moto…

Vitalismo rapace, prepotentemente – ma non esclusivamente – occidentale, che rappresenta quella parte d’umanità che ci porta al disastro, al gorgo mortale che inghiotte la Pequod. Siamo alla sesta estinzione di massa, siamo al riscaldamento globale, siamo sull’orlo del baratro e continuiamo a correre. Generando odiatori meno mitici ma altrettanto ferali di Achab.

Diciamolo: Moby-Dick parla di noi, oggi. Ne parla come solo l’arte sa fare. Cogliendo il respiro dei secoli – tra passato e futuro – nel respiro di ogni istante della nostra vita.

Elio De Capitani

La Stagione Teatro e Danza di Marche Teatro 2022/2023 è sostenuta da Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero della Cultura e Camera di Commercio delle Marche in collaborazione con gli sponsor TreValli e Banco Marchigiano Credito Cooperativo.

Biglietti disponibili online oppure presso la biglietteria del Teatro delle Muse (Via della Loggia – 60121 Ancona) tel. 071.52525 | e-mail biglietteria@teatrodellemuse.org

Orari di apertura:

– dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00

– giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30

La biglietteria è sempre aperta al pubblico un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

inizio spettacoli ore 20.45 – domenica ore 16.30