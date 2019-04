Ad Ancona il Rugby nei Parchi 2019

Il 13 aprile al Parco Belvedere di Posatora approda l’ottava edizione della manifestazione. Inaugurata il 23 Marzo a Marsala, si concluderà a Genova il 18 Maggio

ANCONA – Dopo il grande successo delle tappe di Marsala e Parma, il terzo appuntamento con Rugby nei Parchi 2019 è previsto per sabato 13 aprile ad Ancona, al Parco Belvedere di Posatora, dove si inizierà a giocare a partire dalle 15.00.

Un appuntamento del tutto gratuito a disposizione dei bambini e dei ragazzi di Ancona, grazie a sostenitori e sponsor, per “provare” uno sport divertente e affascinante, con la possibilità di praticarlo per un mese senza spese, ed eventualmente decidere poi di iscriversi.

“I parchi pubblici – come lo splendido “Belvedere” di Ancona, spiegano gli organizzatori- non sono solo i polmoni delle nostre città: sono anche spazi dove i bambini possono giocare e divertirsi liberamente, lasciando da parte ogni differenza: un concetto chiave anche per l’edizione 2019 di Rugby nei Parchi, l’ottava, rivolta a bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni e alle loro famiglie. Una manifestazione partita da Milano, grazie ad un illuminato rapporto con le istituzioni, che porta la palla ovale in giro per l’Italia, promuovendo i valori dello sport ma anche la necessità di valorizzare le aree verdi cittadine, oggi più che mai al centro dell’attualità sociale e culturale”.

Un principio condiviso dagli assessori del Comune di Ancona Andrea Guidotti e Stefano Foresi, dal referente della Regione Marche, Fabio Sturani, da Luigi del Cerè e Ernesto Cimino per la Federazione Rugby e da Emanuela Bertoli dell’organizzazione nazionale, che hanno presentato la manifestazione del 13 aprile.

“Ancona è una città all’insegna dello sport, che investe molto sia nelle iniziative, sia negli impianti sportivi – dichiara Andrea Guidotti, Assessore allo Sport del Comune di Ancona – Tra i nostri fiori all’occhiello c’è proprio il campo della palla ovale , una struttura di nuova generazione inaugurata da questa Amministrazione qualche anno fa, realizzando così il sogno delle società e dei tanti ragazzi che amano queste discipline dal forte valore aggregativo ed educativo e che si impegnano con passione e spirito di sacrificio. E’ altrettanto importante avvicinare i più piccoli al rugby e fare conoscere loro questo sport: grazie al rapporto che si è instaurato con la Federazione regionale l’Amministrazione comunale promuove e incentiva tali occasioni e siamo perciò molto contenti di ospitare il 13 aprile in uno splendido parco di Ancona, il Belvedere, un evento completamente gratuito per tutti i bambini/e dai 5 ai 14 anni. Invito perciò caldamente i genitori a fare questo regalo ai loro bambini, consentendo loro di fare quest’esperienza, all’aria aperta e in clima di spensieratezza e amicizia. Perché lo sport, non dimentichiamolo mai, è soprattutto e prima di tutto, gioco”.

“Uno spazio come quello del Parco Belvedere, attrezzato con campetti e servizi e un’area giochi accessibile a tutti, anche ai disabili- ha sottolineato l’assessore alle Manutenzioni dei parchi e alla Partecipazione Democratica, Stefano Foresi- è quanto di meglio potessimo mettere a disposizione dello staff e delle famiglie che interverranno e trascorreranno una splendida giornata con i loro figli”

Programma

Tante le novità dell’edizione 2019, a cominciare dal Trofeo Rugby nei Parchi, un torneo rivolto ai bambini delle squadre partecipanti che riconosce il valore dei giovani rugbisti (under 12, 10, 8 e 6) con premi ad hoc, come il Premio Fairplay o quello dedicato ai più piccoli. In ogni città, Ancona inclusa, la squadra organizzatrice avrà inoltre la possibilità di invitare altre squadre del territorio per condividere l’esperienza di gioco nelle zone verdi delle città, spogliandosi almeno per un giorno della “maglia” di appartenenza.

Grazie al sostegno di Generali Italia l’evento sarà arricchito, attorno alle ore 16, da un incontro rivolto ai genitori presenti dedicato al cyber bullismo, per informarli e sensibilizzarli su questo argomento. Con il progetto ‘Bullyctionary, insieme contro il bullismo dalla A alla Z’, la Compagnia con un team di esperti composto da Informatici Senza Frontiere Onlus (IFS) e uno psicologo, supporterà le famiglie nella corretta lettura dei temi legati al bullismo e delle dinamiche del mondo dei ragazzi.

“Rugby nei Parchi è ormai un punto di riferimento per chi lavora nell’ambito della promozione dello sport di base. E’ uno strumento potentissimo per avvicinare le famiglie ai valori del nostro sport. E’ un evento che ormai trova la ragione d’essere sia nelle città dove il rugby ha una tradizione radicata come Padova e Parma, sia dove le radici sono ancora giovanissime, ma la passione non è inferiore, come ad esempio Ancona. Inoltre ci mette a contatto con realtà fantastiche come quella di Marsala

che utilizzano il rugby come strumento di inclusione sociale che si lega a filo diretto con il Cus Milano che attraverso il progetto Insieme sta portando la palla ovale nelle periferie milanesi. Infine essere a Genova ha un significato speciale” – commenta Antonio Raimondi, voce storica del rugby italiano.

Come per le passate edizioni, Rugby nei Parchi 2019 potrà contare sull’appoggio di partner d’eccezione, che continuano a credere nel valore sociale, educativo e culturale dell’iniziativa.

Generali per l’ottavo anno consecutivo sostiene Rugby nei Parchi e conferma, attraverso il programma “Valore Benessere”, il proprio impegno nello sport per trasmettere ai più piccoli valori come rispetto, condivisione e disciplina attraverso esperienze divertenti che favoriscono l’aggregazione e lo stare bene insieme al di là di logiche competitive.

Rugby nei Parchi 2019 potrà contare anche sulla collaborazione di Scuola Channel, piattaforma multimediale rivolta alle famiglie che offre numerosi contenuti di edutainment, quest’anno presente alla manifestazione con un progetto realizzato in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e dedicato allo sport e alla disabilità.

Per l’edizione 2019 di Rugby nei Parchi si rinnova anche la partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e in particolare con il Corso di laurea in Scienze Motorie e dello Sport e con il Master di primo livello Comunicare lo Sport dell’Alta Scuola in Media, Comunicazione e spettacolo (Almed). Gli studenti di Scienze Motorie si concentreranno sull’avviamento motorio e sul primo approccio alla disciplina sportiva, affiancando gli istruttori di Rugby nei Parchi. Inoltre, cinque ragazzi del Master Comunicare lo Sport contribuiranno all’analisi del mondo social, insieme allo staff di comunicazione di RnP.

“Lo sport è un potente veicolo educativo – spiega Mario Gatti, direttore della Sede milanese dell’Ateneo – e Università Cattolica guarda con favore a questa iniziativa di rilevante carattere culturale. Attraverso Cattolicaper lo Sport l’Ateneo collabora agli eventi coniugando le attività formative proposte e la condivisione dei valori più genuini di cui lo sport e il rugby sono portavoce”.

L’hashtag di riferimento è #rnp19

Il calendario di Rugby nei Parchi 2019

Sabato 23 Marzo – Marsala

Sabato 30 Marzo – Parma

Sabato 13 Aprile – Ancona

Sabato 4 Maggio – Milano

Sabato 11 Maggio – Padova

Sabato 18 Maggio – Genova