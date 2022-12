Valfornace, Natale 2022: tanti gli eventi in programma

Per le prossime festività, e fino all’Epifania, un calendario ricco di appuntamenti: tombolate, serate danzanti, doni per i più piccoli e una speciale cassetta per le letterine

VALFORNACE – Tombolate, serate danzanti, una speciale cassetta postale dove imbucare le letterine per Babbo Natale, doni per i più piccoli e, poi, uno spettacolare gran finale con l’arrivo della Befana in piazza.

Valfornace presenta il suo ricco programma per le prossime festività. Un cartellone carico di iniziative quello del Comune e della Pro Pieve pensato per i più grandi ma anche, e soprattutto, per i bambini che di accanto all’ingresso dell’Ufficio Postale troveranno una speciale buca per le lettere dove lasciare la corrispondenza da recapitare direttamente al più famoso degli abitanti della Lapponia.

“Babbo Natale – è scritto nella stessa – aspetta impaziente di leggere tante parole stupende che siano scritte da piccole manine. Non vede l’ora di mettersi in cammino per consegnare a tutti un regalino. Perciò scrivete in fretta, prima che parte con tutta la slitta”.

Gli appuntamenti di fine e inizio anno, che saranno preceduti il 23 dicembre dalla consegna di un dolce pensiero agli alunni delle scuole, si apriranno il 26 dicembre con una tombolata in programma al palazzetto dello sport di Pievebovigliana.

Un’altra tombolata verrà poi riproposta anche il 5 gennaio, sempre al palazzetto dello sport, in attesa dell’arrivo della nonnina sulla scopa.

Il 6 gennaio in piazza Vittorio Veneto “Arriva la Befana!”, a partire dalle ore 15, con la musica della Banda di Fiastra, divertimento, castagne e vin brulè per tutti. In caso di maltempo ci si sposterà al palazzetto dello sport.

Il 7 gennaio serata danzante con Roberto Carpineti, organizzata dall’associazione Asd P.F.F. del gruppo ruzzola Pievebovigliana.

Da segnalare anche l’evento “Arriva la Befana” organizzato dalla Pro Loco di Fiordimonte per il 6 gennaio. Partenza alle ore 8,30 da Castello poi La Valle e alle ore 9,30 area Sae Piani Campi, infine Nemi e le altre frazioni.