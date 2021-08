Tolentino, Premio Ravera 2021: il 4 settembre la settima edizione

Allo Stadio della Vittoria “Una canzone è per sempre”, la serata evento in memoria di Gianni Ravera con grandi nomi in programma

TOLENTINO (MC) – Sabato 4 settembre 2021, alle ore 21.00 torna il prestigioso e attesissimo Premio Ravera: “Una canzone è per sempre” giunto alla settima edizione per celebrare e ricordare l’indimenticabile figura di Gianni Ravera che ha scritto numerose pagine della storia della musica e della televisione italiana.

L’edizione 2021 sarà condotta da Dario Salvatori, giornalista e critico musicale, con la partecipazione straordinaria di Amadeus, eccellenza della televisione italiana, reduce dal successo degli ultimi due Festival di Sanremo e prossimo conduttore dell’edizione 2022. La vera protagonista sarà la Musica, affidata come sempre all’Orchestra Mediterranea diretta dal M° Michele Pecora, ideatore del Premio, che proprio a Ravera deve il suo fortunato incontro con la grande discografia.

Ad aprire la serata, l’esibizione di otto giovani promesse della canzone italiana presentati da Melissa Di Matteo e Dario Salvatori.

Scaldati i motori, il Premio Ravera decollerà con tanti ospiti, alcuni tra i più grandi interpreti non solo di oggi ma di tutti i tempi: Al Bano, i Nomadi, Diodato, vincitore del Festival 2020 e Orietta Berti vincitrice morale di quest’anno e indiscussa Regina dell’Estate 2021. E poi Wrongonyou, (da Sanremo giovani), Gio Evan, Random, (tra i big protagonisti dell’ultimo Sanremo), Le Deva, Matteo Faustini, il tenore Piero Mazzocchetti, e molte altre sorprese. Ad allietare la serata anche Emanuela Aureli che saprà farci sorridere con la sua incontenibile verve comica seguita da Serena Rigacci che interpreterà un medley di grandi successi ispirati a Gianni Ravera.

Patrocina il Premio l’AFI (Associazione Fonografici Italiani) rappresentata dal presidente Sergio Cerruti che sarà portavoce della più storica associazione nazionale dei discografici.

A ricordare Ravera, tra gli altri, introdotti da Ilenia de Sena, anche Gianni Naso, Franco Fasano, Elio Cipri, Robeto Razzini, Marco Rettani e Adriano Aragozzini.

Con l’attenta e appassionata supervisione artistica del Manager Pasquale Mammaro (che nelle ultime edizioni di Sanremo ha accompagnato il successo de Il Volo, Diodato e Orietta Berti), l’evento – unico nel suo genere – si propone di restituire alla musica, il posto che merita.

Dichiara Michele Pecora – “La partecipazione e l’entusiasmo dei grandi personaggi che negli anni hanno accolto questo Premio, è la conferma che Ravera ha dato tanto alla storia dello spettacolo italiano. La musica è una colonna sonora che accompagna la vita di tutti noi e che, anche nei momenti più difficili non ci lascia soli” aggiunge Pasquale Mammaro – “Oggi nel ricordare quanto Gianni Ravera ha fatto per il mondo dello spettacolo, in un momento così delicato, abbiamo bisogno, più che mai, di tornare a fare musica dal vivo. Questa serata è per tutti noi che crediamo nello spettacolo e nella forza della musica”.

Radio Italia Anni’60 è la radio ufficiale, partner dell’evento.

L’edizione 2021 del Premio Ravera sarà seguita da trasmissioni Nazionali che saranno presenti con la loro troupe sul posto e con collegamenti in diretta.

Nel presentare la VII edizione, ricordiamo i conduttori delle edizioni precedenti: Pippo Baudo, Carlo Conti, Mara Venier, l’indimenticabile Fabrizio Frizzi e Pupo.

Tra i grandi ospiti: Tony Renis, Mara Maionchi e Claudio Cecchetto.

Negli anni si sono esibiti, rigorosamente dal vivo e accompagnati dall’Orchestra Mediterranea diretta da Michele Pecora: Fausto Leali, Rita Pavone, Gigliola Cinquetti, Iva Zanicchi, Marco Masini, Michele Zarrillo, Bobby Solo, Peppino di Capri, Orietta Berti, Donatella Rettore e altri grandi artisti.

Una vera festa della musica e per la musica che torna ad essere suonata dal vivo, per tutti i lavoratori e le maestranze, per i musicisti, i cantanti, gli interpreti, gli autori,

Gianni Ravera, nato nelle Marche, ha scritto numerose e straordinarie pagine della storia della musica e della televisione italiana. Noto organizzatore di manifestazioni musicali, in particolare del Festival di Sanremo, di cui aveva curato ben 24 edizioni dal lontano 1962. Il Festival era la sua creatura, la sua opera prediletta, così come Castrocaro (che inventò lui stesso) che pure aveva portato agli onori della cronaca musicale. Ravera curò anche il Disco per l’estate e collaborò a trasmissioni televisive come Fantastico e Serata d’Onore. Nel mondo della canzone Gianni Ravera era diventato una specie di istituzione. A lui devono il loro successo artisti come Iva Zanicchi, Bobby Solo, Gigliola Cinquetti, lo stesso Michele Pecora, Eros Ramazzotti e Zucchero.