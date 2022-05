“Tipicità in blu”, dal 18 al 22 maggio 2022 ad Ancona

Molti i luoghi della città coinvolti, dalla Mole, a Marina Dorica al centro con i locali. Esperti a confronto e spazio ai sapori, alla vela, alla cultura e altro ancora nel weekend. Agli Stati generali del Turismo , il 19 maggio, parteciperà il Ministro Massimo Garavaglia

ANCONA – Dal 18 al 22 maggio 2022 ad Ancona si svolgerà la nona edizione di “Tipicità in blu”, la manifestazione “dove il mare incontra le persone”. Cibo, nautica, pesca, impronta ambientale, bioeconomia, turismo e cultura in un unico grande palinsesto, vista mare!

Promossa dal Comune di Ancona, Fondo Mole e Camera di Commercio delle Marche in collaborazione con una ampia squadra di sostenitori, a partire da Università Politecnica delle Marche e Banco Marchigiano nel ruolo di partner progettuale, coinvolge attivamente tutta la città e i suoi luoghi iconici strettamente legati al mare e alle sue attività più caratteristiche, come la Mole e Marina Dorica, ma anche il centro città con l’organizzazione dei circuiti di locali che offrono speciali “menù in blu ed aperiblu”, proposti insieme a Confcommercio, CNA e Confartigianato.

Le giornate della blue economy, dal 18 al 20 maggio, esplorano la prospettiva blu in tutte le sue molteplici sfaccettature. Focus su nautica e cantieristica, sviluppo territoriale costiero, sostenibilità, città portuali intelligenti, insieme a prestigiosi ospiti ed esperti internazionali, a confronto con le esperienze di altri territori italiani ed esteri. Nel programma, infatti, è previsto anche un laboratorio con la partecipazione dell’Università dell’Indiana, dagli Stati Uniti. Attenzione anche al futuro della pesca ed al fondamentale ruolo delle donne nel mondo del blu.

Il Festival vero e proprio si dipana nel fine settimana del 21 e 22 maggio tra minicrociere sul Conero, assaggi di Adriatico e di vigna, con degustazioni gourmand dei sapori marinari, le scienze del mare raccontate dagli esperti, incontri con chef e personaggi del mare. Per gli amanti della vela e del cibo, a Marina Dorica ritorna, dopo due anni di stop forzato, la regata gastronomica Sailing chef, con i prodotti a KM0 di Coldiretti ed i moscioli presidio Slow Food della Cooperativa Pescatori di Portonovo. Testimonial d’eccezione il giornalista-gastronomo Stefano Vegliani, indimenticabile volto e voce di Luna Rossa e delle sue epiche gesta per Mediaset.

Alla Mole, a partire dalle 17:00 di sabato e domenica, protagonisti gli alfieri della cucina anconetana. In programma show proposti dall’Associazione Cuochi della Provincia di Ancona con Walter Borsini dell’Hotel Fortino Napoleonico, Enrico Giacchetti del ristorante Giacchetti, Leonardo Castaldi di Wine Not e Giancarlo Filonzi de La Botte. Insieme a loro i vini di Umani Ronchi, Strologo, Moroder, La Calcinara e Fattoria Lucesole.

Grazie ai ragazzi di MicaMole, sarà inoltre possibile gustare assaggi di Adriatico accompagnati dai vini del Conero, con un allestimento che consentirà di godere con piacevolezza degli ampi spazi all’aperto e dei suggestivi ambienti della Mole. “Stoccafisso alla Mole” è invece la proposta dell’Accademia dello Stoccafisso all’anconitana, mentre Coop Alleanza 3.0 presenta gli assaggi “Cibi di terra, sapienza artigiana”.

In programma anche la presentazione del libro “Conero in pillole”, il laboratorio “Colora la Mole in Blu” per i più piccoli, un talk dedicato ai moscioli con Roberto Rubegni ed uno sulla scienza divertente con Gian Marco Luna, direttore CNR IRBIM.

Il week end di Tipicità in Blu alla Mole sarà inoltre l’ultima occasione per visitare sia la mostra di Frida Kahlo, che chiude i battenti proprio il 22 maggio, sia le proposte del Museo Tattile Statale Omero, con la Collezione Design e la mostra che si inaugura proprio nei giorni di Tipicità in Blu “La cultura della plastica – Arte, design, ambiente”.

Tutte le info su www.tipicitainblu.it

ORGANIZZAZIONE

Comune di Ancona; Fondo Mole Vanvitelliana; Camera di Commercio delle Marche

Numerosi i PARTNER:Accademia dello Stoccafisso dell’anconitana; Associazione cuochi della provincia di Ancona-URCM; Coldiretti Marche; Confartigianato Ancona – Pesaro Urbino; Cooperativa Sociale Lavoriamo Insieme-MicaMole; Cooperativa Pescatori di Portonovo; CNA ANCONA; CNR-IRBIM; Confcommercio Marche; Flag Marche Centro; La Mole; Legacoop Agroalimentare; Libreria Fogola-Simona Rossi; Marchigianamente; Marina Dorica; Polo Tecnologico Alto Adriatico, Banco Marchigiano (project partner). A.C & E.Consulting; ANEK Lines; Conerobus service; Coop Alleanza 3.0;Gruppo Domina-Via Vai; Di Battista; Fintel group; Garbage Group; Med Store; Moschini Farmaceutici; My Cicero; M&P Mobilità e Parcheggi; Pigini Group.

PROGETTO E COORDINAMENTO

Imagina s.a.s.