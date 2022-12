San Severino, sisma: torna agibile abitazione in viale Varsavia

SAN SEVERINO MARCHE – Natale a casa per un’altra famiglia settempedana. Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, a seguito delle dichiarazioni del tecnico incaricato dalla proprietà ha firmato la revoca dell’Ordinanza con la quale, dopo le scosse di terremoto dell’ottobre 2016, aveva dichiarato non utilizzabile un edificio, un’abitazione singola, sito in viale Varsavia.

Dopo i lavori di ricostruzione, finanziati con un contributo pubblico di 80mila euro da parte dell’Usr, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, l’immobile è tornato nuovamente utilizzabile.