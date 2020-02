San Ginesio, concerto della pianista inglese Cordelia Williams

Al Salone dell’Ostello Comunale, domenica 1° marzo l’evento promosso da Wunderkammer Orchestra che sostiene la cultura e la musica nelle zone terremotate

SAN GINESIO – Iniziativa della Wunderkammer Orchestra (WKO) per sostenere la cultura e la musica nelle zone terremotate della provincia di Macerata. L’Associazione pesarese ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Musicale Appassionata di Macerata, per domenica 1° marzo uno dei format più apprezzati dai suoi soci, una “gita sociale con musicista al seguito” che toccherà Macerata e Fiastra e si concluderà al Salone dell’Ostello Comunale di San Ginesio con il concerto della pianista inglese Cordelia Williams (prime note, ore 17.00), appuntamento inaugurale della Stagione dell’Associazione Musicale Selifa.

Questa formula è stata sperimentata e apprezzata lo scorso dicembre in occasione del concerto del pianista, compositore e direttore artistico di WKO, Paolo Marzocchi, all’Ateneo Veneto di Venezia e risponde in pieno all’obiettivo principale della Wunderkammer di sostenere la diffusione della cultura musicale soprattutto laddove, per qualsiasi motivo, sia o diventi più difficile portare la musica. In questa occasione la “gita sociale con musicista al seguito” risulta però anche uno strumento indispensabile per la realizzazione dell’iniziativa stessa, in quanto il contributo dei Soci della Wunderkammer e il sostegno di Appassionata consentono di offrire il concerto al territorio con biglietti al prezzo simbolico di 5,00 euro. La WKO si augura che questo del 1° marzo possa essere solo un primo appuntamento e di poter replicare l’esperienza in altre località delle zone terremotate delle Marche.

Le tappe previste della giornata sono il seicentesco Palazzo Ricci a Macerata, sede di una delle più grandi collezioni d’arte del ‘900 italiano, e una visita guidata all’Abbadia di Chiaravalle di Fiastra, tra le abbazie cistercensi meglio conservate in Italia.

Infine i Soci WKO si uniranno al pubblico di San Ginesio per assistere al concerto della pianista inglese Cordelia Williams che si esibirà in un programma di musiche di Beethoven, Chopin, Evans e Prokofiev.

Biglietti Posto unico € 5,00, acquistabili presso il Salone dell’Ostello Comunale di San Ginesio dalle ore 15:00 di domenica 1° marzo 2020

Info Tel. 3476691204, e-mail associazionemusicalelifa@gmail.com