San Benedetto, riparte il corso con metodo yoga olistico

Dal 7 gennaio al Palariviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grazie alla collaborazione tra Circolo Acli ASD APS Romero, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche e Coop Alleanza 3.0, riprenderà il 7 gennaio il corso con metodo yoga olistico.

L’iniziativa si svolgerà ogni martedì e venerdì alle ore 21 presso la Sala musical (secondo piano – entrata principale) del Palariviera in Piazzale Aldo Moro 1 a Porto d’Ascoli ed andrà avanti fino al 22 maggio 2020.

Il programma del corso prevede lezioni di yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga a coppie, yoga nidra, mantra yoga e rilassamento.

La quota di iscrizione e partecipazione è fissata in 55 euro (mentre i soci Coop Alleanza 3.0 versano 50 euro e la convenzione è valida anche per un familiare) e prevede la partecipazione ad una lezione settimanale.

Vale la pena di evidenziare che le posizioni dello yoga si chiamano asana e tonificano tutto il corpo. A qualcuno, a volte, sembra di non faticare perché in alcuni stili non si suda molto, ma in realtà il corpo sta lavorando e bruciando calorie, quindi lo yoga è a tutti gli effetti un’attività fisica, non legata necessariamente solo al movimento, ma soprattutto alla postura e all’allungamento.

Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).