Recanati, gli eventi di marzo del Circolo ARCI La Serra

RECANATI – Il Circolo ARCI La Serra di Recanati, aderente al circuito UCCA, prevede un ricco calendario di iniziative durante il mese di Marzo presso la sua sede sita in piazzale Gigli.

Si comincia oggi, lunedì 4 Marzo alle ore 18.15, quando, con un incontro dedicato a Maria Montessori e al suo impegno per l’educazione, la pace e l’emancipazione femminile, di cui parleranno per prime Monica Marchiani e Stefania Fortuna, riprenderanno i seminari dedicati alle pedagogie dell’emancipazione curati da Ruggero Orilia. Questi proseguiranno con degli incontri che si terranno alle ore 21 di lunedì 11 e 18 marzo, dedicati rispettivamente al concetto di comunicazione (introduce Simona Berruto) e alle filosofie orientali (introduce Maria Electra Pacini).

Martedì 5 marzo, alle 21:00, l’”Abecedaire de Gilles Deleuze” viene messo in relazione con il film “La Pianista” del regista austriaco Michael Haneke. L’estratto dall’intervista deleuziana è “D come Desiderio”, uno dei concetti cardine con cui il filosofo critica la psicanalisi freudiana, ai tempi delle esperienze della rivoluzione del ’68 e dell’educazione radicale a Vincennes. Il film “La pianista” (2001) di Michael Haneke, vede, invece, la protagonista Erika Kohut coinvolta nella difficile convivenza domiciliare con la madre, attraverso fughe immerse in atmosfere allucinate che la porteranno alla ricerca di esperienze estreme e masochistiche. Il film successivo, sempre messo in relazione con una lettera tratta dall’Abecedario di Deleuze, sarà proiettato martedì 19 marzo.

Tra le prossime serate del Circolo, vanno, inoltre, menzionati i concerti di The Loyal Cheaters di venerdì 8 marzo e TBA del 9 marzo. Il Circolo auspica una grande partecipazione alle iniziative che si terranno nella regione e in tutto il Paese in occasione della giornata della donna dell’8 Marzo, come il presidio organizzato da Non Una Di Meno Marche (Ancona, piazza Roma, ore 17:30), e alla manifestazione nazionale di Roma del 9 marzo per la libertà di manifestare e la pace organizzata da CGIL, ANPI, ARCI e altre associazioni.

Martedì 12 marzo, verrà, invece presentato al Circolo il libro “E voi di quale morte vorreste morire?” di Francesca Rossi Brunori, attraverso una reading musicale sviluppato dall’autrice per l’occasione.

Per le altre iniziative rimandiamo al calendario e alle nostre pagine nelle reti sociali.

L’ingresso agli eventi è gratuito e riservato ai soci del Circolo: è possibile tesserarsi quando la sede è aperta.

Sinossi del film

Un’insegnante di pianoforte al Conservatorio di Vienna, Erika Kohut, sopravvive al rapporto di odio-amore con l’anziana madre grazie alla doppia vita che conduce. Di giorno è una donna fredda e irreprensibile, di notte frequenta cinema porno e peep-show. Quando Walter, un suo allievo ventenne, si innamora di lei Erika pensa di poter dare finalmente sfogo alla sua passione repressa, ma la nevrosi non perdona.

Il regista

Haneke, austriaco, anche se nato a Monaco nel 1942, è fra gli ospiti abituali del festival di Cannes. Tutti i suoi film sono stati presentati nelle varie sezioni del Festival. “Storie” (2000) e “Funny Games” (1997), sono stati scelti per la competizione ufficiale. Ha studiato filosofia e psicologia. Si è occupato di teatro (dirigendo opere in Austria e Germania), oltre ad aver diretto numerosi film per la tv. Con “Funny games” ha vinto un Hugo Award al Festival di Chicago ed un Premio Fipresci al Flanders Festival. Nel 1988 ha vinto il Premio per l’insieme della sua opera al Festival di Biarritz. Fra gli altri suoi film, “Benny’s video” (1992), “Il settimo continente” (1989). Nel 2001 ha diretto il film drammatico “La pianista”, vincitore del Gran Premio della Giuria e dei premi per la migliore interpretazione femminile a Isabelle Huppert e maschile a Benoit Magimel al Festival di Cannes 2001.