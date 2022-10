Pioraco, il 23 ottobre camminata e allenamento di Nordic Walking

PIORACO – Domenica 23 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12, ci sarà l’opportunità di fare attività fisica all’aperto con una camminata e con un allenamento di Nordic Walking.

L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli Marche Aps, Asd Green Nordic Walking in collaborazione con i comuni di Pioraco e Sefro nell’ambito del progetto “Libertà di movimento 2022” cofinanziato dalla Regione Marche.

Per partecipare o avere informazioni si può contattare il referente della manifestazione Danilo Tombesi (3482407754).

Il programma dell’evento prevede alle 9 il raduno dal parcheggio davanti all’ufficio turistico in Largo Leopardi a Pioraco ed a seguire una camminata libera/allenamento lungo la via francescana verso Sefro per poi tornare sul luogo di partenza per un totale di 10 chilometri.

Il percorso da attraversare è tutto in pianura, è consigliato indossare abbigliamento sportivo.

L’iniziativa non prevede costi di partecipazione.