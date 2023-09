Pergola, “La Bellezza Ideale – La Visione di Perfezione di Raffaello Sanzio”: il 16 settembre la Conferenza

L’Evento Internazionale si terrà presso il Teatro Angel dal Foco con l’obiettivo di evidenziare il connubio tra scienza, arte e filosofia nell’opera di Raffaello Sanzio

PERGOLA (PU) – Il 16 settembre 2023, alle ore 17.30, presso Il Teatro Angel dal Foco della Città di Pergola si terrà la Conferenza Internazionale “La Bellezza Ideale – La Visione di Perfezione di Raffaello Sanzio”. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Pergola e Pro loco, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, dell’Università degli Studi di Urbino, Provincia di Pesaro e Urbino, Confcommercio Pesaro e Urbino , UNPLI, ENIT, Pesaro 2024 Capitale della Cultura e tanti altri enti. Parteciperanno membri del Club per l’UNESCO di Firenze. In occasione dell’evento si premieranno personaggi di rilevanza con il Premio Leonardo The Immortal Light, premio che è stato conferito alle eccellenze più importanti del nostro territorio, giusto per citare qualche premiato Scuderia Ferrari, Nicola Piovani, Salvatore Ferragamo, tutte le forze dell’Ordine in Italia, Regione Toscana, Regione Umbria Regione Marche e tanti altri.

La Conferenza vedrà l’intervento di relatori italiani ed esteri che si ritroveranno in un convegno che unirà Scienza, Arte e Filosofia concentrandosi sulle opere di Raffaello e la presentazione di ultimissimi studi e pubblicazioni scientifiche sui suoi capolavori. La serata a ingresso gratuito vedrà la partecipazione delle istituzioni regionali e nazionali e delle autorità.

La manifestazione rientra tra gli eventi collaterali della mostra nazionale “ARCANA Il Leone del Nuovo Orizzonte” dell’artista premio della pace nell’arte Andrea da Montefeltro con la direzione artistica dell’esperta mondiale di Leonardo da Vinci Annalisa Di Maria. Durante la serata sarà esposta e presentata in prima mondiale un ‘opera pittorica di grande fascino di un maestro del Rinascimento, con l’intervento di esperti internazionali italiani ed esteri che per l’occasione si ritroveranno nella città marchigiana.