Pergola, ecco il programma 2024 di Rebel House

PERGOLA (PU) – Epifania significa rivelazione, rivelazione significa divulgazione, divulgazione significa diffusione di notizie, informazioni, scoperte. E Rebel House l’anno scorso è stata una scoperta per molti: una casa culturale situata a Pergola, nel cuore dell’entroterra marchigiano, nel meraviglioso Palazzo Mattei Baldini, che produce concerti, mostre, festival culturali.

“Una casa ambiziosa – spiegano i direttori creativi Mattia e Serena – che non si rassegna al fatto di trovarsi nella periferia del mondo che produce cultura e che anzi rilancia di volta in volta la puntata giocata in precedenza, continuando a rivelare musica, artisti, spettacoli belli, più belli”.

Il programma per il 2024, o meglio, un assaggio del programma, lasciando così aperti altri scenari per rivelazioni future, prenderà il via sabato 6 gennaio 2024.

“Non è un caso, ma una coincidenza ricercata, il fatto di esser partiti dalla parola Epifania per introdurre questa presentazione. Sarà infatti la data del 6 gennaio a dare il via alla stagione 2024 di Rebel House, e siccome non lasciamo mai niente al caso, una seconda coincidenza la siamo andati a ricercare nell’artista numero uno di questo nostro programma”.

COMETE

06.01.2024 – H21.15

“A guidarvi al primo appuntamento nella casa più ribelle che ci sia, sarà una stella, proprio come è stato per i magi che hanno seguito il cammino di una cometa, ma la nostra è una stella plurale, poetica, estroversa, che vuole farsi come noi, o meglio «come te» per parlare a tutti quanti, con una lingua comprensibile a tutti, raccontando le storie di tutti: Comete sarà il primo artista che accoglieremo a Rebel House!”

Eugenio Campagna classe ’91 in arte Comete, definisce la sua musica “real pop”, un genere che tratta il reale, così come il suo primo singolo Cornfalkes edito durante la sua partecipazione a X-Factor 13. Nel 2021 esce l’album “Solo cose belle” prodotto da Federico Nardelli per Sony e nel 2022 “Salta l’intro” per l’etichetta Ala Bianca. Nel 2023 pubblica tre singoli “Qualcosa per te (Irene)”, “PECCATO!” e “Lampi e tuoni”, quelli a cui assisteremo nel nostro salotto, ne siamo certi.

NICCOLO’ CARNESI + AND THE BEAR

26.01.2024 – H21.15

Il 26 gennaio secondo ospite in programma, anzi gli artisti saranno due: il primo è Niccolò Carnesi. Un artista eclettico: cantautore della tradizione nazionale, funambolico creatore di brani di blues elettronico e perfino autore lirico e contemporaneo. Pubblica il primo album nel 2012: “Gli eroi non escono il sabato”, arricchito dalla collaborazione con Brunori SAS, che accompagna nel suo tour nei club d’Italia nel 2014, anno dell’uscita del suo secondo album “Ho una galassia nell’armadio”. Il terzo album “Bellissima Noia” del 2016 vede la partecipazione non solo di Brunori SAS, ma anche de Lo Stato Sociale, Dente, Dimartino, Luci della Centrale elettrica, Appino. Nel 2019 esce “Ho bisogno di dirti domani”, il quarto album di inediti e nel 2021 pubblica gli inediti “Virtuale” e “Consumati”. A 10 anni dal primo album propone una riedizione dello stesso con il singolo apripista “Levati” interpretato insieme a Dente, seguito da “Kinder cereali all’amianto” con i Fast Animals and Slow Kids e da “Penelope, spara!” con Dimartino. Chissà quali panni deciderà di indossare all’interno del nostro salotto ribelle. Ma siccome abbiamo parlato di due ospiti, ad aprire il concerto di Carnesi sarà un artista che abbiamo scoperto quest’estate ad Arena Rebel e che ci ha stregato il cuore: And the bear, il progetto solista di Alexandre Manuel, polistrumentista francese con base nelle Marche dal 1998. Dal 2016 apre ad un genere di spettacolo definito “cine-concerto”, che associa la proiezione di un film all’esecuzione di musica dal vivo, grazie alla collaborazione col regista Jonathan Soverchia. Nel 2021 diviene best Arezzo Wave band Marche.

Ha scritto una delle musiche del progetto “L’abbraccio più forte” dell’artista Valerio Berruti, esposto al Mac Museum of contemporary art in Sao Paulo (Brasile). Nel 2020, dopo quasi 50 concerti in luoghi insoliti (mostre d’arte, studi fotografici, festival di cinema, etc) compone il suo primo album “This Is the Darkness I Used To Tape”, che la rivista rock.it definisce «Un disco roccioso con delle sfumature ricercate, su un percorso bizzarro e di spessore», per noi si tratta indubbiamente di un disco ribelle.

BIANCO

09.02.2024 – H21.15

“Il 9 febbraio incontreremo un musicista che si è comportato lui stesso da vero ribelle quando ha annunciato sui suoi canali social – con un piacevolissimo spoiler a nostra insaputa – la sua partecipazione a Rebel House, anticipando così la comunicazione che ne stiamo dando ora, senza toglierci però il gusto di saperlo incluso tra gli artisti che comporranno la stagione invernale di concerti intimi in salotto”.

Alberto Bianco, nato a Torino negli anni ottanta, ha registrato sei dischi in studio e prodotto i primi due di Levante. Suona il basso con Niccolò Fabi e, come autore, ha partecipato alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo con il brano interpretato da Giorgia “Parole dette male”.

Ha collaborato con Margherita Vicario, Dente, Colapesce, Roberto Angelini, i Selton e molti atri musicisti della scena indipendente italiana arricchendo e definendo sempre più un suono e una lirica originali e riconoscibili.

È attualmente in tour nelle principali città italiane con il suo nuovo album “Certo che sto bene” che ha accettato di presentare anche a Rebel House, insieme alla proiezione del docufilm che racconta la sua composizione. “Non potremmo essere più felici di così!”

ALESSIO MENCONI

ORGAN TRIO / JAZZ CONCERT

25.02.2024 – H18.15

A chiudere la prima parte della presentazione di questo programma, il 25 febbraio Rebel House ospiterà il consueto appuntamento pomeridiano col jazz con il musicista Alessio Menconi, nominato miglior giovane chitarrista jazz italiano nel 1993 dal prestigioso concorso nazionale di chitarra jazz: “Eddie Lang” che gli assegna il 1° premio. Negli anni a seguire, sono innumerevoli le collaborazioni con i più grandi artisti italiani ed internazionali, che gli garantiscono la partecipazione in teatri e festival jazz di oltre 40 paesi registrando oltre 50 dischi.

Ha suonato in varie formazioni del batterista Billy Cobham e dal 1995 al 2004 collabora con Paolo Conte, seguendolo in vari tour mondiali. Ha partecipato come unico italiano ad una compilation dedicata a Jimi Hendrix (“Voodoo crossing”) in compagnia di Robben Ford, Steve Lukather, Hiram Bullock, Larry Coryell e tanti altri. Nel 2009 gli viene assegnato il “Premio jazz lighthouse” alla carriera venendo inoltre inserito, quale unico italiano, in una compilation allegata a “La Stampa” intitolata “I più grandi chitarristi del mondo”. Tutt’ora è docente con cattedra di chitarra jazz al conservatorio “N. Paganini” di Genova.

Alcune info utili

Rebel House è aperta solo nei giorni di evento e a partire da 2 ore prima del concerto. Per garantirvi la possibilità di accedere ai concerti sono attive le prevendite on-line sul canale liveticket.it cercando la pagina Rebel House o accedendo al link presente nella bio dei canali social. Il prezzo dei biglietti per ogni singolo live è fissato in €15, ma da quest’anno è possibile anche acquistare il mini-abbonamento ai 4 concerti al prezzo di €50.

Gli eventi sono riservati ad un numero limitato di persone, affrettatevi! Che siate o meno dei ribelli, questo è il posto giusto per diventarlo.

www.rebelhouse.it

