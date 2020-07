Marche, il 31 luglio torna “La Notte dei Desideri 2020”

23 i comuni coinvolti nell’iniziativa promossa dalla Regione; un programma ricco di eventi condotti nel rispetto delle nuove regole di distanziamento

MARCHE – Venerdì 31 luglio luci, spettacoli e cultura caratterizzeranno la lunga ed emozionante serata sulla costa marchigiana. Per il quinto anno consecutivo la Regione Marche avrà la sua Notte dei Desideri con iniziative che coinvolgeranno tutti i comuni costieri: cene a tema con il Menù dei Desideri, spettacoli e concerti gratuiti, animazione per adulti e bambini, gadget e la compagnia delle radio più ascoltate delle Marche che resteranno in collegamento tra loro dalle 21 a mezzanotte coinvolgendo il pubblico di tutta la regione nella festa più attesa e divertente dell’estate.

“La quinta edizione de La Notte dei Desideri rappresenta lo spirito di sinergia e di squadra che la Regione Marche ha messo in campo per valorizzare ed accrescere l’accoglienza turistica” – ha detto l’Assessore alla Cultura e Turismo della regione Moreno Pieroni – “un ringraziamento particolare a tutti i Comuni e le Associazioni di categoria che si stanno impegnando per rendere questa serata unica, proponendola come la notte dei marchigiani e dei tantissimi turisti che frequentano le nostre spiagge ed i nostri territori”.

Radio Arancia, Radio Azzurra, Radio Fano, Radio FM, Radio Linea, Radio Velluto e Radio Veronica creeranno una vivace catena in diretta per accompagnare anche chi non potesse essere in spiaggia a festeggiare ed esprimere il suo desiderio.

I Social Network, le radio e le locandine distribuite in tutta la regione faciliteranno la scelta del posto in cui trascorrere la propria Notte dei Desideri!.

Per aumentare il coinvolgimento dei marchigiani e dei numerosissimi turisti già presenti nelle Marche, c’è un unico denominatore comune: il DRESS CODE, BIANCO anche quest’anno, come vuole la tradizione de La Notte dei Desideri.

Il filo conduttore della serata, oltre al DESIDERIO, sarà il SORRISO: un selfie per caricare di energia positiva tutta la costa e sorridere!

A tal proposito, in tutti i comuni della costa sarà allestito il “Punto dei Desideri” dove saranno presenti i Fotobooth, cornici indispensabili dove scattare i propri selfie dell’estate per poi pubblicarli sui canali social.

E per creare un emozionante effetto stellare, alle ore 23, tutti accenderanno le luci dei propri smartphone e dei gadget de La Notte dei Desideri, le torce alimentate a dinamo, segno distintivo e riferimento alla particolare attenzione che la regione Marche riserva alla sostenibilità ambientale,

La Notte dei Desideri, la serata più coinvolgente della riviera da Gabicce Mare a San Benedetto del Tronto, è promossa dalla Regione Marche (Assessorato al Turismo) per celebrare la piacevolezza della vacanza al mare e nei territori dell’entroterra marchigiano: 23 comuni coinvolti, con un programma fittissimo e ricco di intrattenimenti e spettacoli sempre e comunque condotti nel rispetto delle nuove regole di distanziamento.

Una iniziativa coinvolgente che ha dato prova – negli anni passati – di presenza e vicinanza delle istituzioni al pubblico, la dimostrazione di grande capacità di accoglienza di una regione in grado di coinvolgere e stupire chi la frequenta.

Ampia diffusione a La Notte dei Desideri sarà data attraverso i canali social grazie all’hashtag #marchedeidesideri e ai canali Marche Tourism tra cui Facebook Twitter ed Instagram e il blog www.destinazionemarche.it.

Tutti gli eventi sono su eventi.turismo.marche.it