Macerata, Giornata internazionale della donna: le iniziative della Polizia di Stato

MACERATA – Anche quest’anno, in occasione della giornata internazionale della donna, la Polizia di Stato, nell’ambito della campagna nazionale di comunicazione “questo non è amore”, sarà presente con proprio personale insieme a quello del centro antiviolenza per sensibilizzare alla prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. L’appuntamento è per oggi, 8 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 al centro commerciale Valdichienti di Piediripa di Macerata e al Cuore dell’Adriatico di Civitanova Marche, con personale di polizia specializzato che saprà ascoltare e consigliare la cittadinanza anche al fine di riconoscere i primi segnali della violenza domestica.