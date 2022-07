Grottammare, il 5 agosto Barbara Cola presenta “Futuri Possibili”

Presso la Chiesa di San Pio V la performer musicale bolognese protagonista dell’evento organizzato da Artistic Picenum

GROTTAMMARE – Torna l’appuntamento con il cantautorato di qualità nella perla dell’Adriatico. Venerdì 5 agosto, alle ore 21.15, presso la Chiesa di San Pio V di Grottammare, sarà protagonista la performer musicale bolognese Barbara Cola, in tournée nazionale con l’ ultimo lavoro discografico dal titolo “Futuri Possibili”.

Grande protagonista al festival di Sanremo 1995, in coppia con Gianni Morandi con il brano ” In Amore”, l’artista ha poi intrapreso una brillante carriera nello star system italiano.

Dagli esordi di formazione con Gloria Gaynor alle recenti apparizione Rai, in programmi del calibro di “Tale e Quale Show” ed “Ora o mai Più”.

“Futuri Possibili” è un delicato omaggio al panorama musicale mondiale ed ai suoi miti, che esalta la splendida voce dell’artista, elegantemente accompagnata da un trio strumentale composto da violoncello, piano e chitarra.

L’ evento è organizzato dalla locale Artistic Picenum, con il patrocinio della Città di Grottammare, la cordiale ospitalita’ della Parrocchia San Pio V e la collaborazione dell’ ente benefico Gio10, al quale verrà devoluto un contributo in favore delle sue lodevoli attività nel campo della solidarietà e ricerca.

Il presidente Giuseppe Cameli esprime un commento sulla neo manifestazione: ” La nostra mission è quella di avvicinare il pubblico, grottammarese e vacanziero, al mondo del cantautoriato di qualità, ospitando artisti di assoluto spessore e di lodevole esperienza musicale, capaci di emozionare e trasmettere acuti contenuti. Ringrazio l’amministrazione comunale, nella figura del Sindaco Enrico Piergallini e lo staff dell’ Ufficio Cultura, per aver inserito il nostro evento nel ricco programma l’ Estate della Città, tutte i privati che hanno voluto sostenere l’iniziativa, l’intero staff dell’ Artistic Picenum e Maria Chiara Pompei, che ha creduto nella nostra realtà al fine di sostenere la sua fondazione benefica, creata nel ricordo del fratello Giovanni.”

L’ ingresso all’evento è gratuito e verrà condotto da Miss Marche 2020 Lea Calvaresi; info line 3475406630.