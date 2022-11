Celebrata a Corinaldo la Giornata nazionale degli alberi

CORINALDO – Anche a Corinaldo è stata celebrata la Giornata nazionale degli alberi, che ricorre il 21 novembre di ogni anno. L’iniziativa realizzata dall’Amministrazione in collaborazione con l’APS Per Terra e l’Istituto Comprensivo di Corinaldo, si è svolta durante la mattinata in Via Ciro Cesarini, in un appezzamento di terreno di proprietà comunale. Qui è stato messo a dimora il nuovo Boschetto dei Passi Curiosi, basato su un progetto dell’APS Per Terra insieme all’Amministrazione del Comune di Corinaldo, che ha ottenuto un finanziamento del PSR Marche 2014-2020.

La mattinata ha visto, a turno, la presenza di tutti i ragazzi delle scuole di Corinaldo, dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Secondaria di Primo Grado, accompagnati dagli insegnanti. Tutti hanno simbolicamente piantato un piccolo albero che sarà parte del Boschetto, che conterà ben 47 piante. Prima della messa a dimora un rappresentante dell’APS Per Terra ha illustrato ai ragazzi l’importanza delle piante nelle nostre vite, mentre un’altra operatrice, con uno speciale strumento, ha fatto ascoltare “la voce delle piante”.

Alla mattinata hanno partecipato il Sindaco Gianni Aloisi e l’Assessore Barbara Rotatori, il Dirigente Scolastico Simone Ceresoni e il Presidente dell’APS Per Terra Giuseppe Falcinelli. Tra gli ospiti l’Assessore all’Ambiente del Comune di Senigallia Elena Campagnolo. Uno speciale ringraziamento ai volontari di Per Terra per la collaborazione al progetto, all’agronomo Samuele Mencaroni per la sua preziosa collaborazione e infine all’ufficio Urbanistica-Ambiente, in particolare al Responsabile Massimo Manna, alla geom. Michela Barucca e all’operatore Diego Api per l’impegno profuso.

L’iniziativa, oltre alla qualità ambientale ed educativa, ha permesso di dare una destinazione d’uso di valore collettivo ad un terreno finora non utilizzato.