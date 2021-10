Fiera Nazionale del Tartufo di Pergola: Il 17 ottobre 2021 gran finale

Nella terza domenica della Fiera Nazionale del Tartufo bianco pregiato di Pergola saranno ospiti lo chef Fabio Campoli e Rosanna Lambertucci

PERGOLA (PU) – Gran finale domenica 17 ottobre 2021 per la 25esima edizione della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola. La kermesse dedicata al re della tavola chiude con un programma ricchissimo, che spazia da eventi di carattere nazionale al gusto, dalla cultura allo sport.

Per i visitatori solo l’imbarazzo della scelta, tra la mostra mercato, Il Teatro dei Golosi con ospiti illustri, le Giornate Fai d’Autunno, la cena al tartufo e tanti altri interessanti appuntamenti.

Nonostante le limitazioni per la pandemia e il meteo assai incerto dell’ultima domenica, in tanti sono arrivati in città nelle prime due giornate di Fiera e ora la macchina organizzativa è al lavoro per concludere al meglio la manifestazione.

Si partirà già alle 9.30 con la ottava cicloturistica Città del Tartufo (partenza da piazza Brodolini), che porterà i partecipanti ad immergersi nelle bellezze naturalistiche, e non solo, della città. Maggiori info: pagina Facebook Cicloturistica Città del tartufo – Pergola.

Alle 10 l’apertura della mostra mercato nel cuore del centro storico. Insieme al tartufo in vetrina i tanti prodotti tipici locali, in primis il Pergola Rosso Doc e il visciolato, ma anche di varie regioni italiane.

Ci si sposterà al teatro per l’incontro “Il Geoportale della cultura alimentare, il tartufo e la regione Marche”. Pergola e l’Associazione Nazionale Città del Tartufo, ospitano il nuovo appuntamento di GeCA, con una conferenza presso l’Angel Dal Foco. L’incontro riprende il filo del discorso portato nei mesi scorsi in Liguria, Toscana, Puglia, Piemonte e Veneto, per promuovere i territori, le pratiche tradizionali, le tecniche di lavorazione e le tradizioni popolari del vasto Patrimonio Immateriale Alimentare italiano. Grazie al finanziamento del PON (Programma Operativo Nazionale) Cultura e Sviluppo, il GeCA sta ampliando i contenuti del portale con un progetto di valorizzazione del patrimonio alimentare della Regione Basilicata. Nell’appuntamento marchigiano il GeCA si rivolge al territorio, introducendo nel dialogo tra regioni un prodotto di grande prestigio quale il tartufo che, oltre al valore gastronomico testimonia pratiche e memorie dei territori italiani. Un prodotto che, in qualità di custode e portatore dei temi centrali delle risorse ambientali, culturali, storiche, tradizionali ed enogastronomiche, si fa portavoce di una cultura immateriale da preservare e tramandare. Simona Guidarelli, Sindaco di Pergola, Giuseppe Paolini, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino e Amerigo Varotti, Direttore Confcommercio Pesaro e Urbino, porteranno i saluti istituzionali e daranno il via alla conferenza, moderata da Antonella Brancadoro, Direttore dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. Interverranno Leandro Ventura, Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale; Angelo Boscarino, CEO BIA; Michele Boscagli, Presidente dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo; Fabio Cerretano, Presidente della Federazione Nazionale Associazioni Tartufai italiani; Piergiorgio Angelini, Enogastronomo e Scrittore. A chiusura della conferenza, due tartufai con i loro cani offriranno una testimonianza concreta sull’antica tradizione della cerca e cavatura del tartufo, ognuno raccontando le specificità della propria pratica.

In piazza della Repubblica secondo appuntamento con Pergola Produce, il mini expo voluto dall’Amministrazione comunale per le aziende pergolesi. Saranno presenti: Box Marche, Comel, Joy Perfume Group, Mep spa, Noctis spa, Olipress, Rossofuoco. Per pranzo e non solo si potranno degustare tante specialità a base di tartufo nel Salone del Gusto sotto i portici comunali, in diversi stand lungo la Fiera e nei ristoranti e negli agriturismi della città; nei bar e nei negozi di prodotti tipici gustosi aperitivi e altre proposte enogastronomiche. La Pro loco & Le Bontà del Territorio, nello stand allestito in piazza Battisti, presenteranno in esclusiva una gustosa novità, ‘La Perla di Pergola’, e altre prelibatezze con prodotti pergolesi.

Nel pomeriggio si tornerà all’Angel Dal Foco per Il Teatro dei Golosi. L’appuntamento con il talk e cooking show, la cui prima edizione aveva ottenuto tanti consensi, è alle 18. Prevendita biglietti: liveticket.it. Ospiti Fabio Campoli, chef e imprenditore “oltre la cucina”, titolare di Azioni Gastronomiche e volto noto della cucina in tv dal 1998 con partecipazioni sui più svariati canali e, visto che il tartufo rende più sani e più belli, Rosanna Lambertucci, conduttrice, autrice, giornalista che tutti conosciamo e apprezziamo. Conduce il giornalista Paolo Notari. Durante il pomeriggio l’asta per il tartufo più piccolo del mondo e, in occasione del 25esimo, il premio alla carriera al cane da tartufo più virtuoso. Al termine la Cena al Tartufo, preparata dal ristorante Giardino, da gustare nel foyer del teatro. Prenotazioni 0721.776803.

Dopo il successo delle Giornate Fai di Primavera, Pergola sabato e domenica aderisce alle Giornate d’Autunno. Sarà possibile visitare la Cappella dei Re Magi e Palazzo Mattei Baldini. Sabato dalle 15 alle 17.30 e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, sarà possibile scoprire la Cappella dei Re Magi, gioiello plastico e pittorico d’arte barocca, perfetta fusione di architettura, scultura e pittura, e ampliare la visita entrando nella Cattedrale, situata proprio di fronte ad essa. Stessi orari per godere della bellezza del Palazzo Mattei Baldini. Nelle Giornate FAI d’Autunno si potranno visitare gli interni dell’antico palazzo, oggi di proprietà dell’imprenditore pergolese Mattia Priori, che lo ha destinato a sede di un’associazione culturale e cineclub. Nel corso della visita, nel salone d’onore, saranno proiettati in continuo filmati sulla città di Pergola e sui Beni e le attività del FAI. Informazioni e prenotazioni: fondoambiente.it

Alle 17, in piazza 4 novembre, Lab di Pergola Tartufi, con MEZZARIA (Casa Sponge, Fattoria Villa Ligi, Pergola Tartufi ) e Rosso Fuoco proporranno la presentazione di ASSOLUTO DI TARTUFO. Un nuovo piatto nato dalla sinergia con lo chef stellato Errico Recanati dove, per la prima volta il Tartufo non è più semplice profumato abbellimento ma è il centro, il protagonista assoluto della pietanza

Non mancheranno gli appuntamenti per i più piccoli, con coinvolgenti attività e laboratori.

Già sabato scatterà il terzo raduno camper. La Pro loco invita chi ama viaggiare in camper a visitare Pergola, che vanta anche il riconoscimento di ‘Città amica del turismo itinerante’. Il programma, tra visite e degustazioni, è ideato per far conoscere la città, le sue bellezze ed eccellenze culinarie. L’area camper attrezzata è immersa nel verde del Parco Mercatale e si trova proprio in prossimità del centro storico. La sosta è gratuita. Per informazioni: 3385279018.

Il programma completo della kermesse nella pagina Facebook della Fiera e nel sito del Comune.

Per accedere alla Fiera è necessario il Green Pass.