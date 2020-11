Fano, Capitale Italiana della Cultura 2022: domani una videoconferenza

FANO – Mercoledì 11 novembre 2020, alle ore 17.00, si terrà la videoconferenza “Ritorno a Fano” nell’ambito della candidatura di Fano a Capitale Italiana della Cultura.

Il focus coinvolgerà vari soggetti legati alla città che ricoprono ruoli di prestigio al di fuori dei confini locali.

La candidatura di Fano a Capitale Italiana della Cultura 2022 è un progetto ambizioso che coinvolge tutta la comunità cittadina perché pensato a misura d’uomo. La sfida è quella di immaginare progetti culturali che portino Fano, la sua storia e il suo presente in un contesto nazionale, oltre la cinta muraria della Colonia Iulia, oltre la dimensione locale. Il dossier presentato per la candidatura ha immaginato un sentiero ideale per raggiungere l’obiettivo. Il primo passo spetta ai cittadini, e a coloro i quali vivono la cittadinanza come partecipazione. Come in un gioco di rimandi, dovranno riscoprire la cultura fanese per riconoscersi e rilanciare i valori e le qualità di Fano. L’idea del ritorno, della riscoperta, della consapevolezza ha un risvolto fisico e una dimensione spirituale, diventa sinonimo di rinascita per una Fano a volte sottovalutata, poco valorizzata o addirittura da inventare per competere, accogliere e stupire. Quello del sentirsi a casa è un meccanismo identitario per i fanesi vicini e lontani. È un progetto culturale che tocca l’archeologia, la manifattura locale, la cultura materiale delle imprese e degli artigiani, l’arte dei carristi, fino alla tradizione marinara. Nella candidatura della città di Fano, l’homo vitruvianus è prefigurazione dell’uomo rinascimentale, copula mundi, che contiene già dentro di sé anche un Ulisse in potenza, ossia un uomo che riscopre la sua casa con gli occhi di chi ha vissuto il mondo. Questa è la sfida del ritorno a Fano di figure e competenze, nonché della rinnovata consapevolezza da parte di chi vive la città quotidianamente. Riportare, ricongiungere, ricollegare Fano con il suo passato, il presente e il futuro.

PROGRAMMA VIDEOCONFERENZA

17:00-17:05 – Saluti

Massimo Seri, Sindaco della Città di Fano con delega all’assessorato alla cultura.

CANDIDATURA, Modera Giuditta Giardini, Avvocato specializzato in diritto dei beni culturali

17:05-17:20 – Comunità, appartenenza, valorizzazione: la candidatura di Fano a Capitale Italiana della Cultura 2022.

Ivan Antognozzi, Direttore della Fondazione Marche Cultura e autore del dossier di Candidatura

PANEL: “RITORNARE” A FANO, Modera Giuditta Giardini

17:20-17:35 – Ritornare a Fano: cultura come driver di visione e sviluppo

Roberta Capozucca, progettista culturale presso Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, MI

17:35-17:50 – Riscoprire Fano: cultura materiale per connotare una comunità.

Marco Sammicheli, Responsabile delle relazioni internazionali della Triennale Milano

17:50-18:05 – Ripensare Fano: un convegno e una mostra sull’Atleta Vittorioso verso un’archeologia globale, pubblica e partecipata per il territorio di Fano.

Rachele Dubbini, Professore di Archeologia Classica, Università degli Studi di Ferrara

18:05-18:20 – Sessione di Domande & Risposte

Sarà possibile seguire la diretta sul canale Youtube del Comune di Fano

