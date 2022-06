Al via “Villa in Vita Fermo Festival” con La Rappresentante di Lista

Venerdì 24 giugno a Villa Vitali la cantante, dopo l’incredibile successo sanremese con Ciao Ciao, già certificato doppio Disco di Platino , presenterà uno show a 360°

FERMO – Torna ad animarsi il bellissimo palcoscenico estivo di Villa Vitali con la settima edizione di Villa in Vita Fermo Festival promosso dal Comune di Fermo con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e MiC.

Dopo l’incredibile successo sanremese con Ciao Ciao, La Rappresentante di Lista, progetto fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, inaugura il cartellone venerdì 24 giugno con MyM – Ciao Ciao Edition.

Sarà un esplosivo live full band, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista, una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi ha conosciuto il progetto in questi mesi.

LRDL è pronta a portare a Villa Vitali – insieme al suo repertorio decennale – My Mamma Ciao Ciao Edition (Woodworm/Numero Uno – Sony Music Italy), la riedizione digitale disponibile su tutte le piattaforme dell’ultimo album My Mamma, uscito lo scorso 5 marzo 2021 durante l’esperienza sanremese con Amare, che si arricchisce di due nuovi brani: Ciao Ciao, in gara alla 72sima edizione del Festival e già certificato doppio Disco di Platino, e Be my baby, il brano prodotto da Papa D e Cosmo per la serata delle cover proprio con Cosmo, insieme a Margherita Vicario e Ginevra.

Mym – Ciao Ciao Edition è un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico e un ulteriore spazio per raccontare l’universo artistico de LRDL

Acclamata dal pubblico e dalla critica e già certificata Disco di Platino, con quasi 40 milioni di streaming audio e video, Ciao Ciao è entrata al 9° posto nella classifica globale delle nuove uscite più ascoltate su Spotify, stabilendosi anche nella top 200 Global della piattaforma, ha debuttato al 3° posto tra i singoli più venduti delle Classifiche FIMI/Gfk e si conferma ancora sul podio dei brani più trasmessi in radio Sui social media i numeri sono in crescita sin dall’inizio della settimana sanremese: i follower su Instagram sono più che raddoppiati, quelli su Tik Tok arrivati a oltre 55mila, con più di 10 milioni di visualizzazioni, il brano è stato utilizzato in oltre 70mila video. Anche il videoclip, che riprende l’ormai celebre coreografia portata sul palco dell’Ariston, ha raccolto ad oggi oltre 20 milioni di views. Non è mancato il sostegno di personaggi come Paolo Sorrentino, che ha utilizzato Ciao Ciao per un “finale alternativo” sulla sua pagina Instagram dell’ultima pellicola È stata la mano di Dio, a Tiziano Ferro, passando per club calcistici, squadre olimpiche e molto altro.

Informazioni e prevendite presso biglietteria Teatro dell’Aquila 0734 284295, AMAT e biglietterie del circuito vivaticket, anche on line. Biglietteria presso Villa Vitali 331 2767671 in giorno del concerto dalle ore 20. Inizio concerto ore 21.15.