Castelfidardo, il 4 ottobre l’incontro l’Oleoturismo

ROADSHOW

DAL PSR AL CSR MARCHE

Nuove proposte per la diversificazione nelle aziende agricole: l’OLEOTURISMO

CASTELFIDARDO (AN) – Prende il via un nuovo ciclo di incontri organizzati sul territorio, dedicati alla presentazione di un’innovativa opportunità per la diversificazione in agricoltura attraverso l’attivazione dell’intervento SRD03 del CSR Marche 2023/2027*: l’OLEOTURISMO, nuova forma di accoglienza esperienziale fortemente legata alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche regionali.

Mercoledì 4 ottobre 2023, alle ore 16.00, preso l’Azienda Agraria Galluzzi, in Via Monte Figuretta 9 a Castelfidardo il primo incontro.

Gli incontri saranno occasione di confronto con i protagonisti del settore direttamente coinvolti – i produttori agricoli e i produttori oleicoli – sulle scelte strategiche ed organizzative da attuare.

L’offerta turistica marchigiana si arricchisce così di una nuova proposta che consente al visitatore di vivere un’esperienza concreta e coinvolgente, all’impresa agricola di investire nella diversificazione delle proprie attività, ai territori di svilupparsi partendo da una delle più identitarie eccellenze regionali.

Interverranno:

Andrea Maria Antonini – Assessore all’Agricoltura Regione Marche

Roberto Luciani – Dirigente Settore Agroambiente – SDA AN Regione Marche

Leonardo Seghetti – Accademico, ordinario dell’Accademia Nazionale dell’olivo ed olio di Spoleto