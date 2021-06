A Castelfidardo domani la “Camminata d’estate”

CASTELFIDARDO (AN) – Tornano le camminate estive che hanno avuto in passato un notevole successo di partecipanti. Lunedì 21 giugno 2021, infatti, alle ore 21,15 con partenza da Piazza della Repubblica, prenderà il via “Camminata d’Estate”, iniziativa di promozione della salute promossa da Circolo Acli-U.S. Acli Crocette, U.S. Acli provinciale Ancona e U.S. Acli Marche con patrocinio dell’amministrazione comunale di Castelfidardo.

La finalità di “Camminata d’Estate” è quella di promuovere stili di vita corretti utilizzando il movimento e l’attività fisica come un vero e proprio farmaco.

“Camminare fa bene – dicono i promotori della manifestazione – perché permette di migliorare la salute, ridurre lo stress e contribuisce a rilassare la tensione muscolare. Camminare fa bene anche al nostro cuore poiché la camminata veloce mantiene più alto il battito cardiaco sottoponendolo ad un ottimo lavoro e allenamento mantenendo migliore la funzionalità cardiaca. Inoltre camminare, così come svolgere un altro tipo di attività fisica, aiuta a regolare il colesterolo. La camminata veloce è un ottimo alleato a chi vuole perdere peso e dimagrire. Ecco tanto motivi per partecipare a questa prima cammina estiva”.

La partecipazione è possibile ad un massimo di 50 persone, occorre pertanto preiscriversi mandando un messaggio Whatsapp al numero 3313210592.

Si consiglia di indossare scarpe comode e abbigliamento leggero

Durante la manifestazione saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 19.