Il camper vaccinale torna a San Severino: ecco quando

Lunedì 20 e martedì 21 dicembre, dalle ore 8.30 alle 13.30 all’interno della sala Italia saranno effettuate le inoculazioni

SAN SEVERINO MARCHE – Il Dipartimento di prevenzione dell’Area Vasta 3 dell’Asur Marche ha comunicato ai sindaci del territorio il nuovo calendario delle date della campagna vaccinale itinerante anti Sars-Cov-2 mediante utilizzo di camper per il mese di dicembre.

L’unità mobile sosterà, a San Severino Marche, nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 dicembre, dalle ore 8,30 alle 13,30.

Le inoculazioni dei vaccini non saranno effettuate all’interno del camper ma all’interno della sala Italia gentilmente messa a disposizione dal Comune che provvederà anche all’allestimento delle postazioni necessarie.

Per accedere al servizio non sarà necessaria come sempre la prenotazione ma farà fede l’ordine di arrivo.

Basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria e compilare gli appositi moduli che si potranno trovare sul posto rivolgendosi al personale volontari del gruppo comunale di Protezione Civile.

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o dovranno presentare una delega se accompagnati da un parente.