Camerino, oggi il “Premio Internazionale Bronzi di Riace”

CAMERINO – Tutto pronto per il “Premio Internazionale Bronzi di Riace” che si svolgerà oggi,martedì 7 settembre 2021, alle ore 18 a Villa Fornari. Giunto alla XX edizione è patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, dal Comune di Reggio Calabria, dal Comune di Camerino, dal Comune di Visso, dal Comune di Castelsantangelo sul Nera, dal Comune di Muccia, con lo sponsor ufficiale dell’Azienda Alimentare “Svila srl ” di Visso ed è ovviamente ispirata alle due famosissime statue bronzee, i Bronzi di Riace, appunto, che tutto il mondo conosce per la loro unicità e rara bellezza. Si tratta di un riconoscimento volto a premiare quelle personalità italiane che, come fieri guerrieri, e da qui la similitudine con i due possenti Bronzi, si sono battuti per dare lustro e visibilità portandone alto il nome in Italia e all’Estero. L’evento nel corso degli anni è stato ospitato in numerose location tra cui il Campidoglio, la Sala degli Arazzi, l’Amministrazione provinciale di Roma, la Sala Paolina di Castel Sant’Angelo e il Principato di Monaco, l’Antico Circolo Tiro a Volo di Roma, la Maison de l’Italie di Parigi.

“Siamo particolarmente onorati per essere stati scelti quale Città ospitante un evento così prestigioso – ha detto il sindaco Sandro Sborgia – Un forte segnale di attenzione nei confronti delle terre colpite dal sisma del 2016. Tutte le persone che ricevono questo riconoscimento si sono spese per la nostra terra ferita e rappresentano degli esempi che tutti noi dobbiamo seguire. Nelle situazioni di difficoltà ognuno di noi deve fare la propria parte. Tutti i premiati appartengono ad ambiti diversi, settori spesso distanti, arrivano da parti diverse d’Italia, ma accomunati dalla volontà di porsi al servizio del prossimo con generosità, altruismo, senza chiedere nulla in cambio. A queste persone e agli organizzatori del premio rivolgiamo la nostra gratitudine”.

In questa XX edizione saranno insigniti come “Fieri guerrieri”

Andrea Bocelli Artista

Piero Luigi Carcerano Designer

Massimo Ciambotti Università di Urbino Carlo Bo

Maurizio Crea Consigliere Delegato Azienda Alimentare “SVILA srl” Visso (MC)

Antonello Crucitti Presidente Associazione Volontariato Onlus “Fede Speranza e Carità”

Diego Della Valle Imprenditore

Giovanni Firera Comunicatore sociale

Fulvio Fulvi Giornalista-Scrittore

Alessandro Gentili Generale Carabinieri lic.i.can.

Gemma Gesualdi Presidente Associazione “Brutium” Calabresi nel mondo

Adolfo Guzzini Imprenditore

Piero Graus Editore

Pasquale Lettieri Critico d’Arte

Gaetano Maccari e Mara Mogliani Azienda “Entroterra” pasta di Camerino

Angelo Marciano Manager Finanziario

Francesco Massara Arcivescovo Diocesi di Camerino e San Severino Marche

Sergio Palma Manager

Donatella Pazzelli Giornalista-Scrittrice

Claudio Pettinari Magnifico Rettore Università di Camerino

Flavia Petrin Presidente Nazionale “AIDO” Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

Nazzareno Rocchetti Artista Fisioterapista

Niccola Rossi e Carlo Rossi Azienda “Troticultura” Tommaso Rossi Presidente AD Nerea SpA Acque Minerali

Gianpietro Sanseverino di Marcellinara Imprenditore Mario Vicino Scrittore