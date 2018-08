Calici dal Balcone, a Cingoli al sesta edizione

CINGOLI – Fervono i preparativi per la sesta edizione di “Calici dal Balcone” a Cingoli, in programma giovedì 16 agosto 2018 dalle ore 18.00 lungo le vie del Centro Storico di Cingoli.

L’evento, organizzato dal Comitato locale della Croce Rossa Italiana, è nato nel 2013 per sostenere il progetto “Mettiamoci sulla buona strada – Insieme impariamo a bere”, per la sensibilizzazione giovanile sul corretto uso e non abuso di sostanze alcoliche, per prevenire gli incidenti stradali provocati dalla guida al di sopra del tasso alcolemico consentito.

All’interno del percorso proposto dall’organizzazione, si potranno degustare vini e prodotti tipici locali, in collaborazione con le cantine aderenti e con gli esercizi commerciali locali. Inoltre, saranno proposte esibizioni dal vivo di musicisti, ballerini e di artisti di strada. Per l’occasione, saranno attivi stand gastronomici. Ci sarà anche uno spazio dedicato ai bambini con giochi, caramelle, intrattenimento e molto altro.

In alcuni luoghi del Centro Storico, i Giovani volontari del Comitato proporranno alcune attività di sensibilizzazione sul bere sano e sulla guida sicura, in linea con il progetto per il quale la manifestazione è stata ideata. La serata si concluderà con un uno spettacolo pirotecnico finale.

L’evento, alla sua sesta edizione, attira migliaia di persone provenienti dalle Marche e dalle regioni limitrofe. La Croce Rossa di Cingoli vi aspetta dunque a “Calici dal Balcone 2018”, per scoprire il Balcone delle Marche, i prodotti tipici regionali e per degustare le varie tipologie di vino, in linea con lo slogan “Bevi bene, bevi sano”.