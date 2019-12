Ancona, il Riccardo Catria Quartet in Swinging Christmas

Il concerto si terrà oggi si canterà in piazza Roma

ANCONA – Oggi,venerdì 20 dicembre è in programma l’ultimo appuntamento di Christmas Jazz, la rassegna musicale curata da Ancona Jazz per biANCONAtale 2019. Tra un acquisto e l’altro si canterà sotto l’albero di piazza Roma con il Riccardo Catria quartet e il suo Swinging Christmas. Il quartetto alternerà brani della tradizione jazzistica, tratti dal Great American Songbook, a rivisitazioni di alcune tra le più celebri christmast songs arrangiate in chiave swing. La formazione: Riccardo Catria, tromba e flicorno, Gregorio Paffi, piano e voce, Gianludovico Carmenati, contrabbasso e Alessandro Nitti, batteria (gratuito, inizio ore 18).

Ultimi giorni per acquistare i restanti biglietti del concerto gospel di Ancona Jazz, quasi sold out. Disponibili soltanto posti in terza galleria. Nessuno infatti vuole mancare all’appuntamento più atteso del periodo natalizio. Si canterà il 22 dicembre (ore 21.30) al Teatro delle Muse di Ancona con il The Golden Voices of Gospel. I Golden Voices of Gospel sono un team di artisti professionisti della scena gospel americana guidati dal direttore musicale Reverendo Dwight Robson. Con gli spirituals e i gospel tradizionali presentano da 20 anni la musica pastorale afroamericana sulle scene europee, presso festival e in varie chiese. Sono inoltre stati coristi per Michael Jackson, Mariah Carey, Howard Carpendale, Peter Kraus, Andre Rieu, Ross Anthony e Helene Fischer. Sul palco ad Ancona saranno in 12 elementi, ovvero 9 cantanti e la sezione ritmica.

Info biglietti: Poltronissime intero euro 27, ridotto euro 23 (+ euro 2,50 d.p.), Poltrone: intero euro 22, ridotto euro 19 (+ euro 2 d.p.), 1^ galleria intero euro 17, ridotto euro 15 (+ euro 1,50 d.p.), 2^ galleria, palchi laterali intero euro 12, ridotto euro 10 (+ euro 1 d.p.), 3^ galleria intero euro 9 (+ euro 1 d.p.). Riduzioni: soci COOP, soci ARCI, giovani fino a 26 anni, adulti oltre 65, soci MJN 2019, soci FAI, soci Marche Teatro Card. Prevendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse e online su www.geticket.it. Orari biglietteria: da martedì a sabato: 9,30-13,30, giovedì e venerdì: 9,30-13,30 e 16,30-19,30. Aperto anche un’ora prima dello spettacolo. Tel. 071 52525, biglietteria@teatrodellemuse.org

Anche Ancona Jazz aderisce al “Black Friday”: fino al 31 dicembre le ultime pubblicazioni in vinile di Gianni Basso, Ricardo Toscano e Rita Marcotulli potranno essere acquistati al prezzo scontato del 25%, cioè a euro 15,00 l’uno. Solo durante i concerti e in rete su www.go4.records.online. Una grande idea regalo per chi ama il jazz!