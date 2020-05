Ancona, cabine balneari comunali: asta pubblica per la concessione d’uso

ANCONA – Fino al 3 giugno è possibile partecipare all’asta pubblica per la concessione d’uso per il periodo da giugno fino al 30 settembre delle 28 cabine balneari di proprietà comunale site in Portonovo zona La Torre. L’asta si terrà in seduta pubblica il 3 giugno alle ore 15.00, presso il ristorante del Campeggio “La Torre” di Portonovo Saranno accettate offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta (€ 370,00 Iva compresa pari a € 37,00). L’offerta potrà essere presentata per una sola e generica cabina balneare, l’aggiudicazione sarà disposta in favore delle 28 offerte economicamente più elevate,

Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio della Marche Global Service S.r.l. via Trionfi n. 2 – 60127 – Ancona, con consegna a mano, entro le ore 12.00 del giorno 1 giugno 2020 a pena di esclusione di gara, una busta chiusa e firmata dal mittente su entrambi i lembi di chiusura.

L’Avviso con tutte le informazioni è pubblicato sul sito del Comune.