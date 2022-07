“From Bach to Klezmer”, il 16 luglio il concerto a San Severino

Domani nel cortile del Palazzo Vescovile la stagione estiva FORM ospita il duo Mazzoni – Riganelli. Al termine del concerto visita gratuita al Museo dell’arte recuperata

SAN SEVERINO MARCHE – Secondo appuntamento con Gli Ospiti della FORM, il progetto estivo che fa parte della stagione sinfonica Musicainsieme dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Sabato 16 luglio, alle 21.30, nel cortile del Palazzo Vescovile di San Severino Marche c’è il concerto From Bach to Klezmer, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale e i Teatri di Sanseverino.

Sul palco il duo, composto da Massimo Mazzoni, al sassofono, e Christian Riganelli, alla fisarmonica, formatosi nel 2008 dall’incontro di questi due artisti di formazione classica che condividono la passione per la misica klezmer, le celebri melodie del cinema e il desiderio di proporre repertori originali per fisarmonica e sassofono. Mazzoni è stato direttore del Conservatorio di musica “G. B. Pergolesi” di Fermo, mentre Riganelli ha ricoperto per anni il ruolo di direttore del museo internazionale della fisarmonica e del Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo (AN). Insieme hanno pubblicato l’album New klezmer tales, composto da sette composizioni inedite.

A San Severino Marche portano le musiche di Johann Sebastian Bach con il Trio in sol min., BWV 584; Gabriel Faurè con Sicilienne Op.78; Konrad Wölki con Suite Appassionata; Pedro Iturralde con Suite Hellenique; Erwin Schulhoff con “Hot-Sonate”: III tempo. Lamentoso ma molto grottesco – Tradizionale Der geyser bulgar; Jan Sperling con Blessing Nigun; Oberbeck/Biancamano con Mr Bach meets klezmer e Roberto Pansera con Ballade for a klezmer.

Info presso la Pro Loco: 0733/638414. Biglietti a 8 e 10 euro, per gli under 18 ingresso a 2 euro.

Al termine del concerto verrà offerta una visita gratuita al Marec, il Museo dell’arte recuperata.