6° Premio Gastronomico “Piazza del Gusto” a Cantiano

CANTIANO – Il Comune di Cantiano in collaborazione con l’A.I.S. – Delegazione Urbino MONTEFELTRO (Associazione Italiana Sommeliers) organizza un concorso enogastronomico che si svolgerà giovedì 26 aprile 2018 nel bellissimo quadro naturale dell’Agriturismo Col d’Agello. La struttura, luogo della tradizione gastronomica cantianese grazie al generoso talento della Signora Franca Duro, ospiterà l’evento che si propone di valorizzare il pane di Chiaserna, le Visciole e Amarena di Cantiano, le eccellenze locali, e di stimolare gli operatori della ristorazione ad una miglior offerta e attenzione all’abbinamento con il vino.

Al concorso organizzato dal Comune di Cantiano, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommeliers. (A.I.S.) MARCHE- Delegazione URBINO MONTEFELTRO, parteciperanno i ristoranti:

Agriturismo Col d’Agello

Agriturismo Borgo Umbro

La Cantina Sociale

Le creazioni presentate saranno lasciate all’interpretazione e alla fantasia dei concorrenti, ma il fil rouge di queste creazioni gastronomiche dovrà essere immancabilmente il PANE di CHIASERNA.

Nel ricchissimo ventaglio di proposte tipiche della tradizione gastronomica cantianese, ampio spazio verrà dato alle altre tipicità locali come le visciole e amarene, carne di cavallo, carni di produzione locale, tartufo della Valle del Balbano, salumi di produzione propria, per citarne alcune. Il tutto, in abbinamento a pregiati vini della provincia di Pesaro e Urbino.

Una prestigiosa new entry: l’Acqua Filette, una delle acque più pure al mondo con delle qualità organolettiche di raro equilibrio. Presentata da una nota “idrosommelier”, sarà l’acqua perfetta per accompagnare i vini e abbinarsi alle creazioni culinarie di Franca, Matteo e Davide, i 3 chef in gara che ci illustreranno “cosa si può fare con il pane”.

Come per la precedente edizione, gli organizzatori apriranno le porte al pubblico.

In effetti, una giuria di sommeliers, esperti di gastronomia, giornalisti e rappresentanti della pubblica amministrazione e personaggi del mondo dell’enogastronomia marchigiana apprezzerà e premierà il vincitore.

I presenti alla cena potranno partecipare come giuria popolare alla quale tutti possono aderire prenotandosi al 333 3396779 (Costo partecipazione/cena €. 25,00).

L’iniziativa intende presentarsi come momento di promozione della Piazza del Gusto edizione 2018. Per un fine settimana, sabato 5 e domenica 6 maggio 2018, alle falde del Monte Catria, Cantiano ritornerà ad essere la suggestiva cornice dell’evento che mette in scena questo suo patrimonio agroalimentare che intende non solo promuovere, ma anche tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.