“Viste daMare – FAI tappa nel Piceno”, ultimo appuntamento a Monteprandone

Il “giro del Piceno”, nato dalla collaborazione FAI-FIAB, si conclude nell’antico borgo a metà strada tra le colline e il mare delle Marche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La quarta e ultima tappa con “Viste daMare – FAI tappa nel Piceno”, iniziativa proposta dal Gruppo FAI Giovani di San Benedetto del Tronto in collaborazione con la FIAB di San Benedetto, è in programma domenica 11 giugno 2023 a Monteprandone. Il nome del suggestivo e antico borgo a due passi dal mare , secondo una leggenda, risale a Brando o Prando, un cavaliere franco-tedesco al seguito di Carlo Magno che nel IX secolo si fermò in questi luoghi e vi fondò un “castrum”. Il suo cittadino più illustre è il francescano San Giacomo della Marca, patrono della città e compatrono delle Marche.

La domenica mattina inizierà con una passeggiata in bicicletta (facoltativa) da Porto d’Ascoli/San Benedetto del Tronto fino a Monteprandone, su strade asfaltate adatte a tutti.

Dal punto di ritrovo in piazza dell’Aquila alle 10.30 inizierà la visita accompagnata che toccherà vari punti del borgo: palazzo Comunale, palazzo Montani e palazzo Campanelli (da fuori); la chiesa Madonna della Speranza; il Museo civico dei Codici di San Giacomo; la chiesa di San Leonardo (da fuori); Porta da Monte; Lavatoio comunale; Belvedere Caselli; la casa natale di San Giacomo; la chiesa collegiata di San Nicolò di Bari.

ORARI

Passeggiata in bici (facoltativa):

– partenza alle 9.00 dalla Rotonda di Porto d’Ascoli

– partenza alle 9.30 dal Monumento “Lavorare lavorare…” (lungomare nord di San Benedetto del Tr.)

Distanza 10 km – Dislivello: 200 m – Percorso su strade asfaltate, adatto a tutti

Visita a piedi di Monteprandone:

– partenza alle 10.30 dal punto di ritrovo in Piazza dell’Aquila.

Si consiglia di arrivare in anticipo per favorire l’accreditamento.

La visita durerà circa 2 ore.

Si consigliano scarpe comode vista la presenza di salite e discese.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata, al seguente link: https://bit.ly/vistedamare-monteprandone

Contributo di partecipazione (da versare direttamente al punto di accreditamento in Piazza dell’Aquila):

* 5 € per iscritti FAI

* 8 € per non iscritti FAI

Sarà possibile iscriversi al FAI e rinnovare l’iscrizione in loco.

Per nuove iscrizioni e rinnovi di persone tra 18 e 35 anni quota di benvenuto a soli 15 €

Per la passeggiata in bicicletta possibilità di noleggio e-bike presso Cicli Schiavoni (comunicare in anticipo la richiesta tramite i nostri contatti)

I partecipanti alla passeggiata in bicicletta usufruiranno dell’assicurazione fornita dalla FIAB, mentre i partecipanti alla visita a piedi di quella fornita dal FAI