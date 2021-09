Venarotta, l’11 e il 12 settembre Incontri gratuiti di Qi Gong

VENAROTTA (AP) – Sabato 11 e domenica 12 Settembre 2021 si svolgeranno due incontri gratuiti di Qi Gong.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Movimento & Salute 3.0” che viene organizzato dall’U.S. Acli provinciale e dalle amministrazioni comunali di Palmiano e Venarotta col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 838/2020 (Misura 7).

Gli incontri saranno tenuti presso il parco comunale in via Papa Giovanni Paolo II dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal Maestro Prof. Romeo Zampetti membro della Fed. Mondiale QiGong e MTC nonché Responsabile in Italia della prestigiosa Fam. Lam.

“Per prevenire malattie – spiega lo stesso maestro Romeo Zampetti – per la salute mentale, per il dinamismo sportivo, per la salute in generale, il QiGong è stato eletto dalla Organizzazione Mondiale della Sanità come disciplina integrata o complementare alla Medicina ufficiale. Occorre respirare correttamente per bilanciare i meridiani corporei e creare quel connubio di equilibrio atto ad arricchire i nostri organi interni di nuova rigenerante energia”.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni si può chiamare il numero 3442229927.