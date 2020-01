Valeria Mancinelli ha presentato il suo libro ad Ascoli e Offida

ANCONA – Il sindaco Valeria Mancinelli ha presentato il suo libro “I principi del buongoverno. La visione di un sindaco nel caos del mondo che cambia” ad Ascoli Piceno, nella suggestiva cornice della Libreria Rinascita, ed Offida, nella Sala consiliare. Grande partecipazione in entrambi gli incontri, con la presenza ad Offida dei sindaci del Comune che ospitava, di Castorano, Ripatransone, Rotella, Castignano e Monterinaldo. Sette sindaci insieme, realtà diverse ma unite dalla stessa passione, dalla stessa voglia di mettersi al servizio della propria comunità, di farla sentire unita, di farla crescere sotto ogni punto di vista: sociale, culturale, economico.

In sala anche il presidente della Camera di Commercio Marche Gino Sabbatini. “È importante ragionare insieme e collaborare- ha detto- Il sindaco Mancinelli ha ridato slancio ad Ancona e noi abbiamo bisogno di collaborazione, impegno e attivismo per rendere competitive le Marche”. Si è quindi parlato di buona politica, della concretezza alla quale è chiamato l’amministratore a tutti i livelli, di come gli ideali ed i programmi diventano attività ed iniziative che cambiano in meglio paesi e città.

Venerdì presentazione del libro a Macerata alle 17,30 e Recanati (ore 21,15). In programma anche altri appuntamenti nelle prossime settimane a Senigallia, Pergola, Jesi e Montefano. Il libro è stato presentato anche a Siena e Faenza.