A Civitanova Marche “Un abito per il sorriso”: ecco quando

Il 17 e 18 ottobre al Cuore Adriatico le associazioni di clownterapia si presentano insieme alle stiliste Francesca e Veronica Feleppa

CIVITANOVA MARCHE – Al centro commerciale Cuore Adriatico la moda sposa la solidarietà grazie alle gemelle Francesca e Veronica Feleppa, stiliste del brand di abbigliamento di Morrovalle (MC). Infatti con il progetto “Un abito per il sorriso” si raccolgono fondi a favore delle Associazioni di clownterapia attive negli ospedali. Questo sabato 17 e domenica 18 ottobre,al pop up store Feleppa che si trova nella galleria centrale del Cuore Adriatico, saranno presenti le associazioni Federazione Nazionale Clown Dottori, Il Baule dei Sognie LibRisate, per presentare e informare sulle loro attività di clownterapia.Lo faranno in un’area appositamente riservata, che permetterà ai bambini presenti di essere adeguatamente distanziati.

Racconteranno i progetti, intratterranno i presenti con scherzi e simpatici sketch, interagiranno con le due giovani stiliste Francesca e Veronica Feleppa. In entrambi i pomeriggi di sabato e domenica momenti di magie, risate e spensieratezza saranno gli unici protagonisti, per sensibilizzare ogni visitatore su quanto queste azioni sono fondamentali all’interno degli ospedali per dare gioia e sorrisi a chi si trova in difficoltà o vive situazioni difficili per le proprie malattie.

Il progetto “Un abito per il sorriso”, partito lo scorso 1 ottobre, continuerà nel pop up store Feleppa anche nelle prossime settimane, e ogni weekend i clowndottori delle associazioni saranno presenti per divertire e informare.“Questi ultimi mesi hanno fatto capire a tutti il valore dei rapporti familiari, degli amici e delle relazioni in generale, ci hanno fatto riscoprire ciò che è davvero importante, donandoci una nuova scala di priorità-affermano Francesca e Veronica Feleppa–Crediamo che oggi più che mai la positivitàed il sorrisosianodue elementi indispensabili per poter tornare presto ad una vita normale, perché fanno bene al cuore e alla mente.È per questo che,d’accordo con il team del Cuore Adriatico, regalaremofelicità e momenti di spensieratezza a chi visiterà il pop up store Feleppa, allo stesso tempo aiutando chi ha fatto della cultura della terapia del sorriso una missione di vita”.

Il progetto “Un abito per il sorriso” è supportato oltre che da Feleppa e Cuore Adriatico, anche dall’agenzia di comunicazione MAP Communication e dalla Falegnameria GM