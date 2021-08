A Tolentino Roberto Ciufoli, Simone Colombari e Max Paiella in “Oh!Diss’ea”

Giovedì 2 settembre, in Piazza Mauruzi , nell’ambito della rassegna Politeama Open Air, una serata all’insegna della comicità

TOLENTINO – Viaggio di un uomo solo con equipaggio, ispirandosi ad Ulisse e al suo viaggio senza fine, Roberto Ciufoli, Simone Colombari e Max Paiella propongono una riscrittura del famoso poema omerico. Un’occasione irrinunciabile per un’approfondita analisi comica e musicale da non perdere giovedì 2 settembre alle ore 21,30 in Piazza Mauruzi a Tolentino in occasione della rassegna Politeama “Open Air”.

Il leggendario eroe greco e il suo viaggio, il più famoso della storia, come esempio per tutti, la curiosità, la voglia di conoscere e di esplorare che c’è o ci dovrebbe essere in ognuno di noi. Dopo il lungo assedio di Troia è partito, diretto verso la sua Penelope o ha bighellonato senza trovare la strada di casa per dieci anni prima di approdare alla sua bella Itaca? Ulisse, l’immagine dell’uomo moderno o semplicemente un distratto? Il quesito che da secoli attanaglia studiosi e letterati, finalmente troverà risposte.

Roberto Ciufoli noto al grande pubblico per aver fondato insieme a Pino insegno, Tizia Foschi e Francesca Draghetti la Premiata Ditta è attore, doppiatore, comico e regista teatrale. Dopo il successo nei primi anni 2000 con la sit-com “Finché c’è ditta c’è speranza” e la trasmissione “Premiata Teleditta” prende parte a diverse fiction come “Don Matteo 4”, “Don Bosco” e “Diritto di difesa”. Successivamente partecipa a famosi reality show come “La Talpa” e recentemente all’ultima edizione de “L’isola dei famosi” con Ilary Blasi. Simone Colombari, attore e comico, ha preso parte a diverse fiction di successo come “Incantesimo”, “Le tre rose di Eva 3”, “I delitti del BarLume”, “Sacrificio d’amore”, “1994” e molte altre. Diventa popolare in Radio nel programma di Lillo & Greg “Rai 610” su Radio 2 dove veste i panni di diversi personaggi come: il poeta Altibano Colombani, lo stilista Frankie Porello, l’artista concettuale Eric Castellan, Colombo Simonai e molti altri. Max Paiella, comico, imitatore, vignettista e cantante, diventa popolare partecipando al programma “Il ruggito del coniglio” su Radio 2 dove interpreta diversi personaggi come: Vinicius du Marones, Coricidin, il più grande cantautore cinese, Demetrios Parakulis, Nikolaj Tekorkov e molti altri. In televisione fa da spalla a Corrado Guzzanti nel suo programma “Aniene”, su Sky Uno e prende parte al programma presentato da Serena Dandini “The show must go off” su La7.

I biglietti sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del biglietto è di 12€. Tutte le attività del Politeama si svolgono nel rispetto delle normative per il contrasto del Covid-19, quindi è consigliata la prenotazione. L’ingresso allo spettacolo è consentito ai possessori di Green Pass.

L’evento è organizzato con il sostegno della Regione Marche e con la collaborazione del Comune di Tolentino.

Politeama|Corso Garibaldi, 80|62029 Tolentino (MC)|T.+39 0733 968043|www.politeama.org