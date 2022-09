Tolentino, il 10 e l’11 settembre corso di Nordic Walking e camminata per tutti

Al via il progetto “Sport in… Comune” che prevede, nei prossimi mesi, eventi e iniziative di carattere sportivo per varie fasce della popolazione

TOLENTINO – Prende il via domani l’iniziativa “Sport in… Comune” promossa dall’Amministrazione comunale di Tolentino.

Si tratta di una serie di iniziative ed eventi gratuiti di carattere sportivo riservati a varie fasce della popolazione che si svolgeranno nei prossimi mesi.

Il programma delle attività del fine settimana, organizzate in collaborazione con ASD Green Nordic Walking, U.S. Acli provinciale Macerata APS e U.S. Acli Marche APS, prevede per sabato 10 settembre un corso gratuito di base di Nordic Walking e per domenica 11 una camminata aperta a tutti.

“Come amministrazione – dice Alessia Pupo Assessore allo sport del Comune di Tolentino – sosteniamo con molto piacere iniziative come queste. Con il Nordic Walking possiamo parlare di sport, turismo e benessere fisico. Il Nordic Walking è infatti uno sport adatto a tutte le età, che ci permetterà anche di far conoscere le bellezze e il patrimonio culturale di Tolentino, veicolando così il turismo lento e le nostre risorse naturalistiche nella bellissima cornice del Castello della Rancia”.

Il corso di Nordic Walking si svolgerà sabato 10 settembre dalle 9 alle 11 e dalle 15,30 alle 17,30 presso il Parco Isola d’Istria a Tolentino.

Il corso è gratuito ed i bastoncini per praticare il Nordic Walking saranno messi a disposizione dall’organizzazione.

La camminata, invece, si svolgerà domenica 11 settembre con partenza alle 9,30 presso il Castello della Rancia di Tolentino.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il referente organizzativo Danilo Tombesi al numero 3482407754.

Si consiglia di indossare scarpe comode e abbigliamento sportivo.

In caso di maltempo il corso e la camminata saranno rinviati ad altra data.