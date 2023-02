Senigallia, domani al Teatro La Fenice “IT’S Day Terza Edizione”

L’evento è organizzato dalla Fondazione ITS Turismo, Cultura e Nuove Tecnologie Marche

SENIGALLIA – La Fondazione ITS Turismo, Cultura e Nuove Tecnologie Marche ha organizzato per la giornata del 22 Febbraio 2023 presso il Teatro La Fenice Di Senigallia IT’S Day Terza Edizione dal titolo “Le Digital Soft Skills in ambito culturale e turistico e l’evoluzione delle professioni digitali”.

Che cos’è IT’S Day

Si tratta dell’evento annuale di ITS Turismo Cultura e Nuove Tecnologie Marche che nasce con l’obiettivo di creare un momento di confronto tra gli addetti ai lavori “dell’universo” ITS e gli studenti delle V° Classi delle scuole superiori di secondo grado della Regione Marche. Sul palco interverranno esperti e giovani professionisti che collaborano con il nostro Istituto e ci aiutano ogni giorno a raggiungere obiettivi concreti e ambiziosi.

IT’S Day è anche un momento di apprendimento per docenti e imprenditori. Grazie al confronto che scaturisce la visione del tessuto aziendale locale e internazionale è più concreta. L’evento conta ad oggi complessivamente circa 600 partecipanti tra cui studenti delle scuole superiori delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, docenti, imprese e rappresentanti istituzionali.

Programma Evento

L’evento si dividerà in questi tre momenti:

09.00-12.30 “IT’S Future”: Interverranno professionisti del settore digitale e turistico, tra questi Filippo Boschero Ceo di Nedif e Co-founder di Nefele la Prima Influence Virtuale nata in Italia, Davide Dal Maso, individuato da Forbes come top under 30 e ideatore di Movimento Etico Digitale che parlerà degli strumenti digitali applicati al settore turistico, Giulia Cavallini Head of Content di Chef In Camicia e Valerio Mammone Capo editore di Scuola Zoo che forniranno consigli e spunti di riflessione per quanto concerne la creazione di contenuti per il settore turistico e food.

Durante l’evento gli studenti interagiranno con il nostro staff e i relatori grazie ad attività di Gamification che abbiamo studiato ad hoc per l’evento.

14.30-16.30 “IT’S Training”: Obiettivo dell’incontro è l’aggiornamento e la formazione degli operatori e docenti ITS e degli operatori di settore al fine di creare un’offerta formativa in costante aggiornamento e pronta a offrire agli studenti una visione attuale del mercato del lavoro.

17.00-19.00 “IT’S Work”: Momento specifico per le aziende nel quale Manuel Reitano Trainer, Consulente e Public Speaking Coach, attraverso l’utilizzo di tecniche teatrali permetterà ai partecipanti di apprendere processi e competenze per essere maggiormente incisivi nella vendita e nelle relazioni.

L’evento si svolgerà in presenza.

Per poter partecipare ai vari momenti dalla giornata è necessaria l’iscrizione sul sito www.itsday.it

Ai fini organizzativi si raccomanda di confermare la partecipazione anche alla mail coordinamento@itsturismomarche.it.

Per informazioni: 0721/372179 – coordinamento@itsturismomarche.it