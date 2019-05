Scontro tra tir in A14 a Civitanova Marche, eliambulanza soccorre camionista [FOTO]

CIVITANOVA MARCHE – Due mezzi pesanti si sono scontrati, per cause in corso d’accertamento, sull’A14 in direzione sud poco prima dell’uscita di Civitanova Marche: entrambi gli autoarticolati hanno perso il rispettivo carico che è finito sulla sede stradale. L’autista di uno dei mezzi è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato da un eliambulanza del 118 in ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco di Osimo e Civitanova Marche, intervenuti con due autobotti e una autogrù: hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Nel frattempo il traffico della corsia sud è stato deviato, a doppio senso sulla nord.