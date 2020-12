San Severino, sisma: torna agibile un villino bifamiliare in via Padre Zampa

SAN SEVERINO MARCHE – Natale a casa per i residenti in un villino bifamiliare di via Padre Giuseppe Zampa danneggiato dalle scosse di terremoto dell’ottobre 2016 e tornato agibile dopo che il sindaco, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza, con la quale aveva dichiarato non utilizzabile l’immobile, a seguito dei lavori di riparazione del danno sismico mediante interventi di miglioramento.

Le opere, per un importo complessivo di 450mila euro finanziato dall’ufficio Ricostruzione della Regione, hanno permesso di recuperare i gravi danni riportati dalle strutture.