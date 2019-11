San Severino, pubblica illuminazione: manutenzione straordinaria

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche e la municipalizzata Assem, nell’ambito del contratto di gestione della pubblica illuminazione che ha permesso di effettuare già interventi di manutenzione straordinaria nella zona industriale, in alcune aree periferiche ma anche in vie e piazzette del centro storico; ha iniziato i lavori di relamping, con la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti, anche in viale della Resistenza e in viale Padre Giuseppe Zampa, nel rione Settempeda.

L’intervento, che proseguirà per alcune settimane anche in base alle condizioni meteorologiche, prevede anche la manutenzione e la verniciatura di alcuni pali oltre alla sostituzione delle plafoniere. Alcuni tratti di strada dei due viali interessati dai lavori potrebbero vedere l’installazione di temporanei divieti di sosta e fermata che saranno comunque segnalati sul posto.

Nel rione Settempeda negli scorsi mesi sono stati effettuati altri lavori alla pubblica illuminazione, in particolare nelle vie Padre Giuseppe Zampa e Varsavia oltre che nel parcheggio della nuova chiesa di Santa Maria della Pieve e in tutta l’area adiacente.