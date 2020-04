San Severino, iniziata la distribuzione dei Buoni spesa alimentari

SAN SEVERINO MARCHE – Da ieri mattina ha preso il via la distribuzione dei Buoni spesa alimentari. Grazie al supporto dei volontari del gruppo comunale di Protezione Civile tutto si è svolto in modo molto ordinato. Dopo un attento esame dei fabbisogni e delle domande presentate, in tutto un centinaio quelle giunte al sindaco e all’ufficio Servizi alla Persona del Comune di San Severino Marche, è iniziata la consegna dei ticket previsti quale misura di solidarietà dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo.La distribuzione proseguirà anche nei prossimi giorni in base alle nuove domande.

Di seguito l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati che hanno dato disponibilità ad accogliere i Buoni spesa alimentari: Coop Alleanza 3.0 di via Virgilio da San Severino n.68, che ha anche deciso di applicare un ulteriore sconto del 10% sull’importo del valore del buono, i Supermercati Sì con Te in via Ranaldi n. 8 e in piazzale Del Commercio n. 34, l’Alimentari Luciano di viale Santa Margherita n. 169 in località Cesolo, il Minimarket di Branchesi Stefano di via Giovan Battista Caccialupi n. 38, l’Antica Latteria Crai di viale Bigioli n. 68, la Casa del Pane di via Piazzale del Commercio, il supermercato La Qualità di Antonio Vissani in viale Bigioli n. 122, Nuova Stella Polare – Sapore di Mare in viale Giuseppe Mazzini n. 17, l’azienda agricola Cinzia Anibaldi località Biagi n. 23, l’Ingrosso salumi e formaggi MeC in via Francesco Antolisei n. 15, la Farmacia Natali in via Eustachio, le Carni Sant’Elena in viale Santa Margherita n. 159 e il Supermarket Pronto in Tavola in via Settempeda n.38.

I moduli per la domanda dei Buoni ma anche quelli per la convenzione da parte delle attività sono disponibili all’indirizzo https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/avvisi-cms/buoni-spesa-alimentari-covid19-procedure-e-modulistica/ dove si possono trovare anche ulteriori informazioni.