San Severino aderisce Giornata mondiale dell’ambiente

Domani la Passeggiata ecologica organizzata dal rione Settempeda

SAN SEVERINO MARCHE – In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente domani, 5 giugno, il rione Settempeda organizza una Passeggiata ecologica che partirà dalla chiesa di Santa Maria della Pieve, proseguirà in via Terme Romane, raggiungerà la frazione di Taccoli, poi quella di Granali, la zona archeologica e poi farà ritorno.

Si tratta di un percorso di bassa difficoltà ma per il quale è richiesto abbigliamento adatto. Per info e adesioni si possono chiamare i numeri 3396278632 (Leonardo) 3293977735 (Daniele).

La Giornata Mondiale dell’Ambiente è una festività proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e viene celebrata ogni anno il 5 giugno.