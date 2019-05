San Severino, “EduchiAMOci in famiglia… e non solo”: il 25 maggio l’incontro

Presso il Cinema Italia una giornatasul tema dell’educazione per genitori, insegnanti e docenti

SAN SEVERINO MARCHE – Una giornata di incontro sul tema dell’educazione per genitori, insegnanti e docenti. L’iniziativa, dal titolo “EduchiAMOci in famiglia… e non solo”, verrà ospitata sabato prossimo (25 maggio), al cinema Italia. A promuoverla la Commissione regionale di Pastorale familiare delle Marche e l’Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche, con il patrocinio del Forum delle Associazioni Familiari delle Marche e del Comune di San Severino Marche.

Questo il programma:

alle ore 9,30 registrazione dei partecipanti, ore 10 saluto delle autorità. A seguire l’introduzione al convegno da parte di don Luca Ferro, responsabile della commissione Pastorale familiare, e l’animazione di una coppia, Gianluigi De Paolo e sua moglie Anna Chiara, sposi da undici anni e genitori di quattro figli. De Palo, già presidente delle Acli di Roma e del Forum delle famiglie del Lazio, ha ricoperto il ruolo di assessore tecnico alla famiglia e alla scuola del Comune di Roma dove ha realizzato il Quoziente Familiare. E’ stato anche promotore del Movimento dei passeggini.

Dopo il pranzo, presso la tensostruttura del don Orione i lavori, riprenderanno nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, con la relazione del professor Ezio Aceti, esperto di educazione e psicologia infantile e adolescenziale. E’ stato anche direttore di un centro di formazione professionale e coordinatore scientifico in strutture per disabili gravi. Ha fondato anche l’associazione Parvus con altri psicologi, associazione che si occupa di terapie infantili e supporto alla genitorialità per diffondere la cultura dell’infanzia. A seguire dibattito finale.