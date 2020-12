San Severino, da Bocelli Foundation concentratori di ossigeno,mascherine e guanti per la Casa di Riposo

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche e la Casa di riposo “Lazzarelli” ringraziano la Andrea Bocelli Foundation per l’importante donazione destinata all’azienda per i servizi alla persona.

Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, e la direttrice della struttura, Laura Taccari, hanno ricevuto dal sodalizio che porta il nome del grande tenore e cantante 3 preziosissimi concentratori di ossigeno 8F-5A Esaote, 500 mascherine ad alta protezione FFP2 e 1500 guanti.

“Anche a nome degli anziani ospiti della nostra Casa di riposo, vorrei ringraziare la Andrea Bocelli Foundation per questo grande dono” – ha sottolineato, in un messaggio ai donatori, il sindaco di San Severino Marche.

La Fondazione Andrea Bocelli è nata per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà e emarginazione sociale promuovendo e sostenendo progetti nazionali e internazionali che favoriscano il superamento di tali barriere e la piena espressione del proprio potenziale.