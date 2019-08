San Severino, concerto Irama: modifiche alla viabilità

Piazza Del Popolo, via Garibaldi, via Ercole Rosa e via Eustachio saranno chiuse al traffico prima e durante l’evento del 7 agosto

SAN SEVERINO MARCHE – La macchina organizzativa dell’unica tappa marchigiana del #Giovanipersempre tour del cantante Irama, atteso sul palco di piazza Del Popolo per mercoledì 7 agosto alle ore 21, sta lavorando agli ultimi dettagli.

L’artista, dopo l’apparizione in tv a “Battiti Live” su Italia 1, in queste ore canterà tra le rovine dell’antico teatro greco di Taormina e poi lavorerà alla scaletta del live nel luogo simbolo della città di San Severino Marche, che già lo scorso anno ha ospitato il concerto di Roberto Vecchioni.

Il comando della Polizia locale, intanto, avvisa che il giorno del concerto piazza Del Popolo, via Garibaldi, via Ercole Rosa e via Eustachio saranno chiuse al traffico e alle soste per consentire l’organizzazione e lo svolgersi dell’evento. Dopo le ore 14 l’accesso in piazza Del Popolo, anche alle persone, sarà possibile solo a chi esibirà apposito biglietto o pass d’entrata per i residenti che dovranno presentare documento.

Dalle ore 20 tutta la piazza sarà chiusa, con rimozione forzata delle autovetture. Nelle zone interessate sarà comunque collocata apposita segnaletica e sul posto verranno posizionate apposite indicazioni per raggiungere i parcheggi che saranno serviti da servizio di bus navetta grazie alla società Contram Spa.

I biglietti per il live di Irama sono ancora in vendita online sul circuito TicketOne www.ticketone.it, rivendita ufficiale in città presso Movimondo, e sul circuito Ciato Ticket. Il giorno dell’evento saranno in vendita in piazza Del Popolo a partire dalle ore 17. Sono acquistabili anche biglietti Special Plume che danno diritto al check-in personalizzato con lo staff presente sul posto, a un accesso early entry prioritario, all’accesso esclusivo al soundcheck prima dello show e a un gadget omaggio.