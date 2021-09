San Severino, concerto “I Capolavori del Barocco”: modifiche viabilità

SAN SEVERINO MARCHE – Oggi, giovedì 9 settembre 2021, dalle ore 18 alle 19, tra il civico 19 e il civico 45 di piazza Del Popolo, saranno vietati transito e sosta mentre, dalle ore 19 e fino al termine dell’evento, gli stessi divieti verranno estesi a tutta la piazza e a via Garibaldi.

Lo prevede un’Ordinanza del Comando della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche in occasione del concerto “I Capolavori del Barocco”.

Il transito dei veicoli diretti in piazza Del Popolo verrà dirottato in via Cesare Battisti e in via Nazario Sauro. I veicoli in difetto verranno rimossi.