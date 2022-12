San Severino, biblioteca “Antolisei”: ultimo incontro per i bambini della scuola Primaria

SAN SEVERINO MARCHE – Oggi, giovedì 15 dicembre, la biblioteca comunale “Francesco Antolisei” di San Severino Marche apre le porte all’ultimo incontro destinato ai bambini della scuola Primaria dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” per conoscere il vasto patrimonio della raccolta libraria settempedana.

Grazie alla collaborazione con l’associazione Sognalibro per tutto il mese di dicembre, nell’ambito del progetto per il contrasto alla povertà educativa, si sono tenute diverse letture animate al termine delle quali ai bambini è stata data la possibilità di sfogliare e guardare i numerosi libri della sezione ragazzi, arricchiti con le novità acquistate grazie al contributo del Ministero della Cultura.

L’iniziativa, va ricordato, rientra nell’impegno di diffusione e promozione della lettura come valore riconosciuto e condiviso che l’Amministrazione comunale di San Severino Marche intende perseguire in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le associazioni culturali, nell’ambito del progetto Città che Legge.