San Severino, avviso pubblico per l’assunzione di un addetto all’ufficio di Staff del sindaco

Le domande entro il 15 ottobre 2021

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche ha pubblicato un avviso pubblico per l’assunzione di un istruttore amministrativo con qualifica di addetto all’ufficio di Staff del sindaco, categoria C. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato e pieno.

Il candidato o la candidata dovranno occuparsi di:

– attività di supporto amministrativo ed organizzativo delle funzioni proprie del Sindaco e della gestione delle relative attività di segreteria;

– attività di supporto amministrativo, organizzativo e delle gestione delle singole iniziative di comunicazione aventi valore istituzionale (convegni, dibattiti, incontri, cerimoniali).

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

– età non inferiore agli anni 18;

– cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

– godimento dei diritti civili e politici;

– immunità da condanne penali ostative all’accesso al pubblico impiego;

– assenza di procedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

– posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

– idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni da ricoprire, facoltativamente accertata dall’Amministrazione all’atto dell’assunzione, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge n. 104/1992;

– diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anni) o titolo superiore;

– aver conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riguardo all’uso del personal computer in ambiente Windows e dei più diffusi programmi Word ed Excel, Internet e posta elettronica.

Le domande dei candidati, corredate dai relativi allegati, vanno presentate o inviate all’Ufficio Protocollo, piazza del Popolo, n. 45, cap. 62027 – San Severino Marche, entro le ore 13 del 15 ottobre 2021, mediante consegna diretta allo sportello o spedite a mezzo raccomandata, oppure mediante posta elettronica certificata alla casella del Comune: protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it