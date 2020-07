San Severino, dal 20 luglio attivo il Bus mare per Porto Recanati

SAN SEVERINO MARCHE – Tornano le corse estive in autobus da San Severino Marche a Porto Recanati. Il servizio, promosso dal Comune in collaborazione con la società di servizi per la mobilità Contram SpA, sarà attivo dal 20 luglio all’8 agosto.

Le partenze da San Severino Marche alle ore 7 dal piazzale della Stazione, 7:02 da inizio di via Settempeda, 7:03 dall’ospedale, 7:05 da località Taccoli, 7:09 da località Rocchetta. Alle ore 7,30 sosta intermedia a Sambucheto. L’ arrivo a Porto Recanati è previsto per le ore 8.

La corsa di ritorno partirà da Porto Recanati alle ore 13 con arrivo a San Severino Marche alle 14 circa. Il servizio si svolgerà nei giorni feriali dal lunedì al sabato.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero verde 800.037737.